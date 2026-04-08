코르티스, 미국 LA서 드러낸 '날 것'의 매력…미니 2집 콘셉트 포토 공개

미니 2집 'GREENGREEN' 두 번째 앨범 컨셉 포토 'STREET'

멤버들 추억 담긴 구글맵 리뷰 기능 활용 프로모션 진행

그룹 코르티스(CORTIS). 빅히트뮤직

그룹 코르티스(CORTIS)가 미국 로스앤젤레스(LA)에서 자유분방한 날 것의 매력을 뽐냈다.

코르티스는 지난 7일 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 미니 2집 'GREENGREEN'의 두 번째 앨범 컨셉 사진 'STREET' 을 공개했다.

사진은 멤버들이 몇 달간 음악작업을 했던 미국 로스앤젤레스(LA)에서 촬영한 사진으로, 사진 속 멤버들은 별다른 메이크업 없이 평소 즐겨입는 청바지, 츄리닝, 후디, 티셔츠 등 루즈한 핏의 차림에 편안한 모습을 선보였다.

그룹 코르티스(CORTIS) 주훈. 빅히트뮤직

그룹 코르티스(CORTIS) 건호. 빅히트뮤직

그룹 코르티스(CORTIS) 성현. 빅히트뮤직

또 멤버들은 꾸며진 스튜디오나 세련된 장소가 아닌, 도로 한가운데나 계단 혹은 건물 외벽, 길바닥에 눕고 도로 시설물에 걸터 앉는 등 주변 시선은 개의치 않는 자유분방한 개성을 드러냈다.

이는 세상이 정한 기준과 규칙에서 벗어나 자유롭게 사고하고 표현하겠다는 의미의 '선 밖에 색칠하다(COLOR OUTSIDE THE LINES)'라는 팀의 정체성을 여실히 보여주는 결과물이다.

특히 이번 두 번째 앨범 컨셉 사진 'STREET'은 구글맵 리뷰 기능을 활용해 사진을 촬영한 장소에 얽힌 멤버들의 추억을 공유하는 이색 프로모션도 함께 진행된다.

그룹 코르티스(CORTIS) 제임스. 빅히트뮤직

그룹 코르티스(CORTIS) 마틴. 빅히트뮤직

마틴은 사진을 촬영한 장소에 "당 떨어졌을 때 마트에 가기 위해 항상 이용했던 길"이라며 쌀국수집에 좌표를 남기고 "저희의 모습을 날 것 그대로 생생하고 거칠게(raw & rough) 보여드린 느낌"이라고 전했다.

한편, 코르티스 멤버들의 취향과 지향하는 것들로 가득 채운 미니 2집 'GREENGREEN'은 오는 5월 4일 정식 발매된다.

정식 발매 전인 오는 20일 오후 6시에는 타이틀곡 'REDRED' 음원과 뮤직비디오, 안무 위주의 컨셉추얼 퍼포먼스 필름을 선공개할 예정이다.