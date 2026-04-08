정부, 윤활유·선박연료 수급 안정 총력…매주 시장 점검

정부가 최근 가격 상승과 유통 물량 감소로 수급 불안이 심화하고 있는 윤활유와 선박연료(선박용 중유)에 대해 대책 마련에 나섰다.



산업통상부는 8일 서울 종로구 한국무역보험공사에서 양기욱 산업자원안보실장 주재로 제조사, 공급사, 판매사 등 유통 관계자와 해양수산부, 국토해양부 등 관계 부처가 참석한 가운데 '석유제품 수급대책회의'를 개최했다.

정부가 윤활유 원료인 '윤활기유'의 내수 총 출하량이 전년 동월 대비 소폭 증가했음에도, 시중에서의 품귀 현상이 발생하는 것과 관련해 집중점검에 나섰다. 2일 서울 시내의 한 마트에 엔진오일이 진열돼 있다. 연합뉴스

대한석유협회에 따르면 올해 3월 기준 윤활유 생산량은 약 76만배럴(잠정)로 지난해 동월(71만배럴)과 비교해 소폭 상승했음에도 시중에서는 공급 부족 문제가 제기되고 있다.



선박연료 역시 제주도를 포함한 도서 지역과 연안 지역을 중심으로 공급 차질과 가격 상승에 대한 우려가 심화하고 있다.



이에 산업부는 지난 1일부터 범부처 합동점검단을 현장에 파견해 생산부터 유통, 판매에 이르는 전 과정을 면밀히 점검하고 있다.



정부는 이번 회의와 범부처 합동점검 결과를 바탕으로 석유제품 공급망의 투명성을 높이고 시장 왜곡 가능성을 차단하는 데 중점을 둘 예정이다.



특히 수급 불안을 틈탄 인위적인 물량 조절이나 과도한 가격 인상 등 시장 질서를 교란하는 행위에 대해서는 관련 법령에 따라 엄정하게 조치하겠다고 강조했다.



유통상의 사각지대를 없애기 위한 구체적인 대책도 마련했다.



기존 휘발유·등유·경유 위주로 운영되던 '오일 콜센터'를 윤활유와 선박연료까지 확대 개편한다.



전화(☎ 1588-5166)와 소셜미디어(SNS) 엑스(X·옛 트위터)를 통해 가격 폭리, 품질 저하, 유통 불법행위를 24시간 신고할 수 있다.



산업부 관계자는 "앞으로도 제품수급에 대한 우려가 해소될 때까지 매주 시장 상황을 점검하고, 유통구조의 전반적인 개선을 통해 수급 불안 요인을 최소화할 계획"이라고 밝혔다.

<연합>