유재석, 6년 만에 '해피투게더' 새 시즌 MC로 복귀

부제 '해피투게더-혼자가 아니어서 좋아'

7월 첫 방송…참가자 모집 5월 31일까지

KBS 2TV '해피투게더-혼자가 아니어서 좋아' 공식 이미지. KBS '해피투게더' 공식홈페이지

방송인 유재석이 새롭게 방송되는 KBS 2TV 토크쇼 예능 '해피투게더'의 MC로 돌아온다.

새 시즌 프로그램 명은 '해피투게더-혼자가 아니어서 좋아'(CP 박민정, 작가 이민정·김민지·양규옥, 연출 권재오)로, 제작진은 8일 "6년 만에 새로운 기획으로 시청자를 다시 찾는다"며 "메인 MC는 유재석이 맡고 7월 첫 방송된다"고 밝혔다.

'해피투게더'는 2001년을 시작으로 2020년까지 무려 20년간 방송된 지상파 인기 예능프로그램 중 하나로, 방송 3사에서 가장 오랜 역사를 지닌 토크쇼다.

가수부터 배우까지 국내 내로라하는 연예인들은 모두 거쳐갔다고 해도 과언이 아닐 정도로, '해피투게더'는 화제성과 더불어 목요일 밤 국민들을 TV 앞에 앉게 만들었던 국민 프로그램이나 다름 없었다.

방송인 유재석. KBS 2TV

당시 프로그램은 '책가방 토크', '쟁반노래방', '프렌즈', '사우나 토크', '야간매점' 등 다양한 코너를 통해 시청자들에게 웃음과 재미를 선사하며 많은 사랑을 받았다.

새롭게 방송될 이번 시즌은 '함께 노래할 이유'를 주제로 한 스토리텔링 음악 오디션으로 진행되며, 팀 단위 참가가 가능한 점이 특징이다. 또 단순한 실력보다 팀의 서사와 하모니를 중심으로 평가해 기존 오디션과 차별화를 꾀할 전망이다.

여기에 유재석은 메인 MC로서 참가자들의 스토리를 이끌어내며 국민 MC다운 자질을 선보일 예정이다.

KBS 2TV '해피투게더-혼자가 아니어서 좋아'는 오는 7월 첫 방송되며, 참가자 모집은 오는 5월 31일까지 공식 홈페이지를 통해 신청할 수 있다.