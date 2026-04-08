코스피, '미·이란 휴전 합의'에 장초반 5%대↑…코스닥도 급등

양시장 선물 가격 급등하며 장초반 매수 사이드카 잇따라 발동

외국인·기관 '쌍끌이' 순매수…개인은 '팔자'

삼성전자 6% 올라 다시 '20만 전자'…하이닉스도 '100만 닉스' 회복

미국과 이란이 휴전에 사실상 합의한 가운데 8일 코스피가 장 초반 5%대 급등하며 5,800선 안팎을 맴돌고 있다.



이날 코스피는 오전 9시 28분 현재 전장보다 299.41포인트(5.45%) 오른 5,794.19다.

미국과 이란이 전쟁 39일째인 7일(현지시간) 2주간의 휴전에 사실상 합의한 가운데 8일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 현황판에 코스피, 삼성전자, SK하이닉스의 종가와 달러 환율이 표시되고 있다. 이날 코스피 지수는 휴전 협상의 영향으로 전일 대비 377.56포인트(6.87%) 오른 5,872.34에 마감했다. 최상수 기자

지수는 309.92포인트(5.64%) 오른 5,804.70으로 출발해 상승세를 이어가고 있다.



장 초반 코스피200 선물지수가 급등하며 유가증권시장에 대한 프로그램 매수호가 일시 효력정지(사이드카)가 발동되기도 했다.



서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전장보다 24.3원 내린 1,479.9원으로 장을 시작했다.



유가증권시장에서 외국인과 기관이 각각 9천552억원과 9천855억원 순매수하며 지수를 뛰게 했다. 반면 개인은 1조9천222억원 순매도하며 지수 상단을 제한 중이다.



코스피200선물시장에서도 외국인은 7천669억원 매수 우위를 나타내고 있다. 개인도 865억원 순매수하고 있다. 다만 기관은 8천539억원 순매도 중이다.



간밤 뉴욕 증시는 미국과 이란 간의 협상 가능성을 주시하며 보합권에서 혼조 마감했다.



미국 현지시간으로 7일 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 0.18% 내린 채 장을 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수와 나스닥 종합지수는 각각 0.08%와 0.10% 상승 마감했다.



미국이 이란의 석유 허브인 하르그섬을 공격했다는 소식과 이란 측의 '맞불' 경고에 시장은 경계심을 키웠다. 다만 이후 협상을 중재해 온 파키스탄 측이 '2주간 이란 호르무즈 해협 개방 및 휴전'을 촉구하고 양국이 이를 검토하고 있다는 소식이 전해지자 증시는 장 막판 낙폭을 회복했다.



뉴욕 증시 마감 이후 한국 시간으로 오전 7시 32분께 트럼프 대통령은 자신의 소셜미디어를 통해 "호르무즈의 완전하고 즉각적이며 안전한 개방을 조건으로 이란에 대한 공격을 2주간 중단하는 데 동의한다"고 밝혔다.



이날 협상 기한을 약 한 시간 반 앞두고 파키스탄 측의 휴전안을 받아들인 것이다.



이후 이란 측도 휴전안을 받아들이며 양국은 오는 10일부터 파키스탄 이슬라마바드에서 미국과 협상할 것이라고 밝혔다.



국내 증시는 미국과 이란의 휴전안에 합의한 가운데 상승 여력이 강해져 장 초반 큰 오름폭을 유지하고 있다.



미래에셋증권 김석환 연구원은 "근래 보기 힘든 강력한 '타코'(TACO·트럼프는 항상 물러선다)가 나온 듯하다"며 "오늘 시장은 투자심리의 급격한 반전, 외국인의 수급 귀환, 전일 삼성전자 호실적 재반영 등 호재성 재료가 충분히 반영될 것"이라고 내다봤다.



국내 반도체 대장주 삼성전자[005930]는 5.98% 오른 20만8천250원에 거래되고 있다. 전날 '19만 전자'로 장을 마쳤지만, 이날은 장초반 한때 21만4천500원까지 치솟기도 했다.



SK하이닉스[000660] 또한 9.17% 오른 100만원으로 '100만 닉스' 타이틀을 회복했다.



현대차[005380](3.70%), SK스퀘어[402340](14.23%), 삼성바이오로직스[207940](1.39%), 두산에너빌리티[034020](5.37%) 등 상당수의 시가총액 상위 종목이 오르고 있다.



LG에너지솔루션[373220](-1.10%), 한화에어로스페이스[012450](-3.71%), 한화시스템[272210](-1.21%) 등은 내림세다.



업종별로 보면 건설(11.39%), 증권(7.33%), 전기·가스(7.10%) 등 대부분의 업종이 오름세를 주도하고 있다. 종이·목재 업종만 2.40%로 내리고 있다.



같은 시각 코스닥 지수는 전장 대비 39.65포인트(3.82%) 오른 1,076.38이다.



코스닥 시장에서도 장초반 코스닥150선물가격이 급등하며 매수 사이드카가 발동됐다.



지수는 47.84포인트(4.61%) 오른 1,084.57로 개장해 상승세를 유지 중이다.



코스닥 시장에서도 외국인과 기관이 각각 759억원과 3천5억원 순매수 중이다. 개인은 3천679억원 순매도하고 있다.



시가총액 상위주 중에서 에코프로[086520](3.25%), 에코프로비엠[247540](2.73%), 알테오젠[196170](5.65%), 레인보우로보틱스[277810](6.42%) 등 다수가 상승 중이고 삼천당제약[000250](-6.07%), 두산테스나[131970](-0.22%) 등 일부는 하락 중이다.

<연합>