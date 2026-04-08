62만명 구독 日 인기 유튜버 제파, 26세에 돌연 사망

62만명의 구독자를 보유한 일본의 인기 유튜버가 26세로 갑작스럽게 세상을 떠난 사실이 알려져 충격을 던졌다.

유튜버 제파(ゼパ)의 유가족은 지난 6일 고인의 사회관계망서비스(SNS) 계정을 통해 이같은 사실을 알렸다.

유가족은 “부고 소식을 전하게 됐다. 제파가 갑자기 세상을 떠났다. 갑작스러운 비보를 전하게 된 점, 본인을 대신해 사과드린다”고 전했다.

이어 “장례식은 유가족들만 참석한 가운데 치러졌다. 생전에 고인을 향해 베풀어준 두터운 정에 깊은 감사를 드린다”고 덧붙였다. 구체적인 사망 원인은 공개되지 않았다.

제파 인스타그램 캡처

1999년생인 제파는 2022년 유튜브 활동을 시작해 반년 만에 구독자 15만명을 돌파하며 주목받았다. 이후 술을 마시며 팬들과 소통하는 음주 라이브 콘텐츠로 인기를 얻어 약 60만명 이상의 구독자를 확보했다.

한때 개인 사정으로 활동을 중단했지만 2024년 복귀했으며, 지난 3월에는 새 채널을 개설하며 활동 재개에 나섰다. 그러나 채널 개설 약 일주일 만에 비보가 전해지며 팬들에게 충격을 안겼다.

제파는 지난해 4월 공개한 영상에서 “술을 정말 끊고 싶다. 술을 많이 마시지 않으면 잠을 잘 수 없는 상태가 됐다. 유튜버로 활동할 수 있는 건 술 덕분”이라면서 “술이 목을 조르는 느낌이다. 그만두고 싶지만 다른 삶은 의미가 없다. 이제 어떻게 해야 할까”라며 심경을 토로한 바 있다.

또한 지난 1일에는 SNS에 “알코올 의존증의 평균 수명은 약 50세 정도인 것 같다. 나는 벌써 절반이 지났다”라는 글을 올리기도 했다.

한편 갑작스러운 소식에 함께 콘텐츠를 제작해온 동료 유튜버 타무라카에와 모르겐 등은 잇따라 애도의 뜻을 전했다.