삼성, '갤럭시 XR' OS 업데이트…기업 관리용 시스템 최초 탑재

기기 관리·보안·앱 배포·업데이트 등 비즈니스 특화 기능 제공

제로터치 등록, QR 코드 설정 등 간편한 초기 설정으로 편의성 향상

삼성전자가 ‘갤럭시 XR’에 안드로이드 XR 운영체제(OS) 업데이트를 적용하며 기업용 확장현실(XR) 기기 활용 기반을 확대한다.

삼성전자 제공

삼성전자는 8일부터 ‘갤럭시 XR’을 대상으로 안드로이드 XR OS 업데이트를 진행한다고 밝혔다. ‘안드로이드 XR’은 삼성전자와 구글이 공동 설계한 XR 전용 플랫폼이다.

이번 업데이트를 통해 안드로이드 기기를 위한 기업용 관리·제어 시스템인 ‘안드로이드 엔터프라이즈’ XR 버전인 갤럭시XR에 최초로 적용된다.

해당 시스템을 통해 기업은 복잡한 설정 없이 기기를 쉽고 빠르게 세팅할 수 있는 안드로이드 제로터치 등록, QR코드 인식 등 다양한 설정을 활용할 수 있다.

이를 통해 수십, 수백 대의 갤럭시 XR을 쉽고 빠르게 세팅하고 관리할 수 있다고 삼성전자는 설명했다.

기업 관리자는 비밀번호 정책, 와이파이 설정, 기기 사용 제한 등을 중앙에서 원격 제어해 보안 수준을 높일 수 있고, 다량의 기기에 기업용 앱을 간편하게 배포할 수 있는 관리 구글 플레이도 사용할 수 있다.

기업은 맞춤형 업무 솔루션을 갤럭시 XR에 빠르게 반영할 수 있고, 사용자는 안정된 보안 환경에서 업무를 수행할 수 있어 다양한 산업 현장에서 효율적인 기기 사용이 기대된다.

일반 사용자를 대상으로는 가상 키보드의 높이와 거리, 위치 등을 원하는 대로 설정하고 데스크톱 작업 환경을 복원하는 기능 등이 추가됐다.

실제 주변 환경과 가상 스크린을 함께 볼 수 있는 패스스루 환경에서의 사용성도 개선된다. 단일 시선 추적과 포인터 맞춤 설정 기능을 추가해 다양한 신체 조건을 가진 사용자도 기기를 보다 편하게 사용할 수 있다.

실험실에 추가되는 ‘오토 스페셜라이제이션’ 기능은 크롬 브라우저와 유튜브의 2D 콘텐츠를 3D 몰입형 영상 및 사진으로 변환해 실감 나는 감상을 지원한다.

삼성전자 MX사업부 XR R&D팀장 최재인 부사장은 “XR은 단순한 하드웨어를 넘어 새로운 경험 생태계를 만들어 가는 플랫폼”이라며 “삼성전자는 안드로이드 엔터프라이즈 지원을 통해 기업이 XR 기반 솔루션을 안정적으로 확장할 수 있도록 돕는 한편, 업무, 탐색, 엔터테인먼트 등 다양한 사용 경험을 지속적으로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.