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탑 신곡 7곡, KBS 무더기 부적격…비속어·약물 가사 등 문제

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최승우 온라인 뉴스 기자 loonytuna@segye.com
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그룹 빅뱅 출신 가수 탑의 신곡 다수가 KBS 가요심의를 통과하지 못했다.

 

8일 KBS에 따르면 최근 진행된 가요 심의에서 탑의 정규 1집 ‘다중관점’ 수록곡 11곡 가운데 7곡이 부적격 판정을 받았다. 

 

가수 탑. 탑스팟픽쳐스
가수 탑. 탑스팟픽쳐스

탑은 지난 3일 첫 정규 앨범 ‘다중관점’을 발표했다. 해당 앨범에는 타이틀곡 ‘완전 미쳤어!’를 포함해 총 11곡이 수록됐다. 그러나 이 가운데 ‘완전 미쳤어!’, ‘BE SOLID’, ‘고깔코온’, ‘서울시에 사는 기분’, ‘Another Dimension Holy Dude!!!!!!!!’, ‘ZERO-COKE’, ‘탑욕’ 등 7곡이 심의를 통과하지 못했다.

 

‘완전 미쳤어!’, ‘ZERO-COKE’, ‘고깔코온’, ‘서울시에 사는 기분’ 등은 특정 상품의 브랜드를 언급해 방송심의규정상 ‘광고 효과의 제한’에 저촉된 것으로 판단됐다. ‘BE SOLID’와 ‘Another Dimension Holy Dude!!!!!!!!’는 욕설과 비속어 등 저속한 표현이 문제로 지적됐다. ‘탑욕’은 청소년 유해 약물이나 위법 행위를 연상시키거나 조장할 우려가 있는 가사가 포함됐다는 이유로 부적격 판정을 받았다.

 

반면 ‘DESPERADO’, ‘연극이 끝나고 난 뒤’, ‘OVAYA’, ‘나만이’ 등 일부 곡은 적격 판정을 받았다. 

 

이번 KBS 가요심의에서는 총 195곡이 심의됐으며 적격 곡수는 188곡, 부적격 곡수는 7곡이다. 이 가운데 부적격 판정을 받은 7곡이 모두 탑의 노래다. 적격 판정을 받아야 KBS TV와 라디오 프로그램에서 방송이 가능하다. 부적격 판정을 받은 곡은 문제된 가사를 수정하거나 삭제한 뒤 재심의를 받을 수 있다.

 

한편 이번 앨범은 탑이 2013년 ‘둠다다’ 이후 약 13년 만에 선보인 솔로 정규 앨범이다.

최승우 기자

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