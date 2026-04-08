전주 도심 ‘봄꽃 명소’… 팔복동 철길서 ‘이팝나무 축제’

전북 전주시 팔복동 산업단지 철길이 봄을 맞아 새하얀 이팝나무꽃 터널로 변신하며 시민과 관광객에게 개방된다.

전주시는 주말인 오는 25~26일과 5월 1~3일 총 5일간 팔복예술공장 일원에서 ‘2026 전주이팝나무 축제’를 개최한다고 8일 밝혔다. 축제 기간에는 봄철 개화 시기에 맞춰 평소 출입이 제한된 철길을 시민에게 개방한다.

지난해 전북 전주시 팔복동 산업단지 철길 개방 행사에서 수많은 방문객들이 만개한 이팝나무꽃 길을 걸으며 봄 정취를 만끽하고 있다. 전주시 제공

개방 구간은 기린대로~신복로 630m, 기린대로~팔복로 670m 등 총 1.3㎞ 규모로, 매일 오전 10시부터 오후 6시까지 운영된다. 특히 팔복예술공장 인근 금학교~신복로 400m 구간은 오후 9시까지 야간 개방이 이뤄져 조명과 어우러진 몽환적인 봄밤 풍경을 선사할 예정이다.

이 구간은 해마다 봄이면 산단 회색 공장 지대를 가로지르는 낡은 철길 위로 하얀 이팝나무꽃이 뒤덮으며 ‘도심 속 숨겨진 꽃터널’로 주목받아 왔다.

올해로 3회째를 맞는 이번 축제는 한국철도공사 전북본부와의 협약을 통해 북전주선 철길을 한시적으로 개방하면서 가능해졌다. 축제 기간에는 음식·체험·판매 부스 30여 개와 버스킹 공연 등 다양한 프로그램도 운영된다. 공식 개막식은 5월 1일 오전 10시에 열린다.

특히 같은 기간 전주국제영화제 가 전주 일대에서 개최되고, 팔복예술공장에서는 ‘마르크 샤갈’ 특별전도 진행돼 철길 산책과 문화예술을 함께 즐길 수 있는 복합형 축제로 기대를 모은다.

지난해 전북 전주시 팔복동 산업단지 철길 이팝나무 개방 행사에서 수많은 방문객들이 봄 정취를 만끽하고 있다. 전주시 제공

앞서 이 축제는 2024년과 지난해 두 차례에 걸쳐 10만여 명의 방문객을 끌어모으며 전주 도심 속 대표 봄 축제로 자리 잡았다. 올해도 산단 입주 기업들이 공장 부지를 임시 주차장으로 제공하는 등 지역 상생의 의미를 더할 예정이다.

전주시는 철도 안전사고 예방을 위해 축제 기간과 지정된 시간에만 출입을 허용하고, 무단출입 시 과태료를 부과하는 등 안전 관리에도 만전을 기할 방침이다.

전주시 관계자는 “이번 축제가 지역 기업과 지자체가 함께 만드는 상생형 행사로 지역경제에 활력을 불어넣는 계기가 될 것”이라며 “안전하고 완성도 높은 봄 축제가 되도록 철저히 준비할 것”이라고 말했다.