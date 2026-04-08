삼겹살서 오도독뼈 나오자 격분…아내 폭행하고 1시간 동안 ‘엎드려뻗쳐’까지

접근금지명령 어기고 200여 차례 연락

가정폭력 전력 3차례…허위 실종신고도

삼겹살에 ‘오도독뼈’가 들어있다는 이유로 아내를 폭행하고 가혹 행위를 일삼은 40대 남성이 결국 구속됐다.

충북 음성경찰서는 폭행·강요, 가정폭력처벌법 위반 혐의로 40대 A씨를 구속했다고 8일 밝혔다. 경찰에 따르면 A씨는 지난해부터 최근까지 음성군에 있는 자택에서 아내 B씨를 상습적으로 폭행한 혐의를 받고 있다.

경찰 로고. 뉴시스

A씨는 "표정이 좋지 않다"는 이유로 B씨에게 손찌검한 것으로 전해졌다. 또 지난달 19일에는 식사 도중 삼겹살에서 오도독뼈가 나오자 격분해 B씨를 때린 뒤 "집 밖으로 내쫓겠다"며 1시간 동안 이른바 '엎드려뻗쳐' 자세를 강요한 것으로 드러났다.

A씨의 이런 행동은 법률적 조치 앞에서도 멈추지 않았다. 피해자 보호를 위해 법원이 하달한 '100m 이내 접근 금지' 및 '연락 금지' 임시 조치로 보호시설에 분리된 아내에게 무려 200여 차례나 연락을 취했다. 심지어 아내의 소재를 파악하기 위해 경찰에 "아내가 사라졌다"며 허위 실종 신고하기도 했다.

경찰 조사 과정에서 A씨의 민낯이 추가로 드러났다. 그는 과거에도 이미 3차례나 가정폭력으로 처벌받은 전력이 있었다. 또 아내를 정신적으로 지배(가스라이팅)해 경찰 수사를 무마하도록 회유를 시도한 것으로 파악됐다.

현재 A씨는 자신의 모든 혐의를 전면 부인하고 있는 것으로 알려졌다. 경찰은 보강수사를 마무리하는 대로 사건을 검찰에 넘길 예정이다.