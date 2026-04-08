“서른 살에 다시 잡은 펜”…영양사서 방사선사로 ‘인생 2막’ 성공

글로컬대학인 대구보건대학교는 방사선학과 졸업생 김현정(여∙33)씨가 한국보건의료인국가시험원 주관 ‘2026년도 보건의료인국가시험 체험수기 공모전’에서 최고상인 최우수상을 받았다고 8일 밝혔다.

김씨는 대학 졸업 후 영양사로 근무하다 진로를 고민한 끝에 2023년 서른의 나이로 이 대학 방사선학과에 늦깎이 신입생으로 입학했다. 그는 이번 공모전에 ‘두 번째 국가고시:내게 주는 가장 현실적인 선물’이라는 수기를 제출해 영양사에서 방사선사로 변신하기까지의 치열한 도전 과정을 진솔하게 담아냈다는 평을 받았다.

방사선학과 졸업생 김현정씨. 대구보건대학교 제공

수기에는 스터디를 통한 습관 형성과 오답노트를 활용한 반복 학습 등 실질적인 합격 전략도 담겼다. 김씨는 “국가시험은 단순히 합격을 위한 과정이 아니라 스스로를 성장시키는 경험이었다”며 “불안해도 포기하지 않는 것이 중요하다는 점을 후배들에게 전하고 싶다”고 소감을 밝혔다. 김씨는 재학 시절에도 대학 내 에세이 경진대회 대상 등을 휩쓸며 우수한 성적을 거둔 바 있다.

심재구 방사선학과장은 “김씨의 사례는 대학의 국가시험 대비 프로그램의 우수성을 보여주는 결과”라며 “현장 중심 교육을 더욱 강화하겠다”고 말했다.