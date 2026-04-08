부산시, 노후계획도시정비 1단계 사업 ‘첫걸음’

부산시가 국토교통부로부터 노후계획도시정비 기본계획 1단계 사업(화명·금곡, 해운대)을 승인받고, 비수도권 최초로 고시를 통해 부산형 미래도시 전환을 위한 본격적인 첫걸음을 내디뎠다.

8일 부산시에 따르면 시는 지난 2일 국토부로부터 노후계획도시정비 기본계획 1단계를 승인받고, 이날 고시했다. 이번 고시는 비수도권 최초 사례로, 노후계획도시 재건축이 본격적인 궤도에 올랐음을 의미한다.

부산시 노후계획도시 기본계획 수립 조감도. 부산시 제공

이번에 고시된 1단계 지역은 화명·금곡지구와 해운대 지구다. 먼저 화명·금곡 지구는 북구 화명동·금곡동 일원 271만㎡ 규모로 역세권 중심 생활기반시설(SOC)을 확충해 15분 생활권을 실현하고, 산지와 하천을 동서로 연결하는 입체적 그린블루네트워크 조성 등이 주요 내용이다. 특히 노후계획도시 정비 및 지원에 관한 특별법에 따라 232%였던 기준 용적률을 350%(2종일반주거지역 340%, 3종일반주거지역 370%)로 상향하고, 7만5000명이던 계획인구를 9만7000명으로 증가하는 것을 골자로 한다.

해운대지구는 해운대구 좌동·중동 일원 305만㎡를 대상으로 신해운대역에서 해운대해수욕장을 잇는 미래도시 활력축을 중심으로 복합커뮤니티와 SOC를 대폭 확충한다. 또 기준 용적률을 250%에서 360%로 상향하고, 8만4000명이던 계획인구를 11만2000명으로 늘렸다.

시는 속도감 있는 노후계획도시 정비사업 추진을 위해 사업 단계별 맞춤형으로 행정체계를 본격적으로 가동할 계획이다. 또 특별정비계획 주민협의체를 구성·운영해 계획 초안 단계부터 주민 의견을 수렴하고, 갈등 조정·사전자문·사업컨설팅을 연계한 원스톱 밀착 행정체계를 추진한다. 이를 통해 주민과 행정, 전문가가 함께 소통하는 실행 기반을 마련할 계획이다.

시는 또 2단계 대상지인 다대, 만덕, 모라, 개금·당감 지구에 대해서도 기본계획 수립을 속도감 있게 추진해 올 연말 고시를 목표로 전력을 다할 예정이다. 2단계 대상지는 총 4곳, 약 400만㎡ 규모로 현황조사와 지역여건 분석을 바탕으로 기반시설 정비와 단계별 추진계획 등을 포함한 기본계획을 수립하고 있다. 지난달 2단계 대상지 주민설명회를 개최한데 이어 6월까지 주민컨설팅을 진행한다. 이후 주민공람과 관계기관 협의 등 행정절차를 거쳐 연내 기본계획 고시를 추진할 계획이다.

박형준 시장은 “이번 1단계 기본계획 승인과 고시는 부산형 노후계획도시 정비가 계획 수립 단계를 넘어 본격적인 실행 단계에 들어선 것을 의미한다”며 “주민과 긴밀히 소통하면서 정비사업의 실행력을 높이고, 노후계획도시를 미래 도시로 전환해 부산의 새로운 도시 활력을 만들어 나가겠다”고 말했다.