대구로 전선 확대하는 범여권…“김부겸, ‘잃어버린 대구’ 시간 되돌릴 분” [6·3의 선택]

더불어민주당이 8일 대구를 찾아 6·3 지방선거 대구시장 후보로 출마한 김부겸 전 국무총리를 총력 지원했다. 국민의힘이 공천 파동으로 혼란한 틈을 타 집권여당의 안정감을 부각하며 ‘보수의 심장’을 파고드는 모습이다.

김부겸 더불어민주당 대구시장 후보가 8일 대구 북구 인터불고 엑스코 호텔에서 열린 현장 최고위원회의에서 발언하고 있다. 더불어민주당 제공

민주당 정청래 대표는 대구 인터불고 엑스코 호텔에서 열린 현장 최고위원회의에서 “진짜 대구 사람, 김부겸 전 총리님이 오로지 대구를 살리겠다는 생각으로 출마를 결심해줬다”며 “잃어버린 대구의 시간을 되돌리기 위해 대구의 변화와 도약을 이끌, 이만한 중량감과 행정 경험, 안정감, 실력 그리고 인간적인 풍모, 품성까지 다 갖춘 분을 찾기는 정말 어렵다”고 말했다.

정 대표는 대구의 숙원 사업을 해결하기 위한 예산 투입도 약속했다. 그는 “(이재명정부가) 지난 대구 타운홀 미팅에서 TK 신공항·취수원 문제 등 대구 숙원 사업 추진 의사를 밝혔다”며 “그 의지는 앞으로 예산으로 확인할 수 있을 것”이라고 강조했다. 또 “국민의힘이 우왕좌왕 갈팡질팡 하는 바람에 대구·경북 통합이 멈춰 섰지만, 대구·경북 통합은 우리가 반드시 가야 할 길”이라며 “김 전 총리와 함께 민주당이 힘을 합쳐 대구·경북의 통합도 반드시 이뤄내겠다”고 했다.

더불어민주당 정청래 대표와 대구시장 후보인 김부겸 전 국무총리가 8일 대구 북구 인터불고 엑스코 호텔에서 열린 현장 최고위원회의를 마친 뒤 참석자들과 기념 촬영하고 있다. 연합뉴스

이어 발언에 나선 김 전 총리는 이 대통령과 정 대표의 “보증수표”를 믿겠다고 호응했다. 그는 “대구가 그동안 너무 오랫동안 멈춰 있었기 때문에 마중물이 필요하다”며 “국회와 정부를 설득해 예산과 정책 지원을 받아내고, 그것을 바탕으로 산업을 혁신하고 키워가고 일자리를 만들어서, 그리고 대학에 새로운 혁신의 기운을 불어넣어야만 스스로 성장하는 도시로 바꿔낼 수 있다”고 말했다. 이어 “대구를 앞으로 첨단기술융합 메디시티, 인공지능(AI) 로봇 수도, 미래 모빌리티 산업 선도도시로 만들겠다”고 덧붙였다.

김 전 총리는 9일 대구 선거관리위원회를 찾아 예비후보로 등록하고 본격 선거운동을 시작한다.