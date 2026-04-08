부산환경공단, 자원안보위기 극복 위한 전사적 역량 결집

부산환경공단은 자원안보위기에 적극적으로 대처하기 위해 전사적인 위기대응 체제에 돌입한다고 8일 밝혔다. 최근 중동전쟁으로 인해 고조되는 원유 수급 불안에 대처하고, 공공기관으로서 에너지 절약 정책을 선도적으로 이행하기 위한 조치다.

공단은 정부의 자원안보위기 ‘경계’ 단계 발령에 따라 이날부터 전 임직원을 대상으로 ‘승용차 2부제(홀짝제)’를 시행한다. 공용차량 및 임직원 승용차는 차량 번호 끝자리에 따라 홀수일과 짝수일 격일로 운행하고, 민원인 대상으로는 기존 승용차 5부제 동참을 적극 유도해 에너지 절감 분위기를 확산시킬 계획이다.

부산환경공단 본부 정문에 설치된 ‘승용차 2부제 시행’ 안내 현수막. 부산환경공단 제공

공단은 시설 운영 전반의 에너지 효율화를 통해 실질적인 전력비 절감과 에너지 자립성과를 동시에 거두고 있다. 지난해 태양광 발전과 소화가스 발전을 통해 26억7700만원 상당의 전력을 자체 생산했고, 고효율 기기 교체 등 국고보조사업을 통해 5억6800만원을 추가로 절감했다. 또 소각 폐열 판매 및 외부 탄소원 무상사용 등 수익 창출형 자구 노력을 통해 에너지 위기 상황에서 흔들림 없는 경영 내실을 다지고 있다.

이근희 부산환경공단 이사장은 “단순히 차량 운행을 제한하는 일시적인 조치를 넘어 기존 입증된 에너지 절감 성과를 바탕으로 자원 위기에 더욱 강한 조직으로 거듭나겠다”며 “저탄소 그린 도시 부산을 선도하는 환경 전문 공기업으로서 정부의 에너지 절약 정책을 앞장서 실천해 나갈 것”이라고 강조했다.