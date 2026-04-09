[이코노 브리핑] 이윤수 예탁원 사장 취임 “서비스 고도화” 외

이윤수 예탁원 사장 취임 “서비스 고도화”

한국예탁결제원은 이윤수(사진) 신임 사장이 8일 취임했다고 밝혔다. 예탁결제원은 지난 6일 주주총회를 열어 이 사장을 선임했고 이튿날 금융위원회가 승인했다. 행정고시 39회 출신인 그는 금융위 중소금융과장과 은행과장, 자본시장조사단장 등을 거쳐 금융정보분석원 원장, 증권선물위원회 상임위원을 역임했다. 이 사장은 취임사에서 자본시장 핵심 인프라로서의 경쟁력 제고와 시장 참여자에 대한 서비스 고도화 추진에 힘쓰겠다고 밝혔다.

사용시간 가장 긴 금융앱은 ‘토스’

최근 한국인이 가장 오래 사용한 금융 결제앱은 토스로 조사됐다. 데이터 기반 시장 분석기관 와이즈앱·리테일은 스마트폰 사용자 표본조사 결과 지난해 9월부터 올해 2월까지 6개월간 토스의 1인당 평균 사용시간은 1시간58분으로 2위 카카오페이(35분36초)와 약 82분 차이났다고 밝혔다.

현대캐피탈 “현대차 구매·유류비 지원”

현대캐피탈이 현대자동차의 인기 차종을 대상으로 금융 프로그램인 ‘차량반납 유예형 할부’, 차량 구매 지원금에 더해 유류비·충전료까지 지원하는 ‘이지 스타트 프로그램’을 시행한다. 싼타페·쏘나타 등은 물론 아이오닉 5·6, 코나 일렉트릭 등 전기차종까지 적용 대상을 넓혔다. 이를 이용하면 현대 아이오닉 5와 코나 일렉트릭을 월 21만원(선수율 1%, 36개월 기준), 아이오닉 6는 월 24만원 수준에 구매할 수 있다. 월 납입금을 내다 만기 시점에 차량을 지정된 제휴처에 반납하면 된다.