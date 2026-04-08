김영록 “여순사건, 국가책임형 완전 해결…‘제주 4·3 넘는 모델’ 추진” [6·3의 선택]

김영록 더불어민주당 전남광주특별시장 예비후보는 8일 여수·순천 10·19사건(여순사건)과 관련해 “국가 책임을 전면화한 완전 해결 모델을 구축하겠다”고 밝혔다.

김 예비후보는 이날 입장문을 통해 “특별법 제정과 위원회 출범에도 불구하고 진상규명과 명예회복, 배·보상, 유해발굴 등 핵심 과제가 여전히 미완 상태”라며 이같이 강조했다.

김영록 더불어민주당 전남광주특별시장 예비후보. 김 예비후보 측 제공

그는 “여순사건은 과거사가 아니라 국가가 책임을 다해야 할 현재의 과제”라며 제주 4·3을 넘어서는 ‘국가책임형 해결 모델’을 제시했다.

우선 여수·순천·광양을 잇는 광역 ‘여순 평화공원’ 조성을 핵심 공약으로 내놨다. 위령광장과 추모공간, 역사교육관, 연구시설 등을 갖춘 복합형 평화공간으로 조성해 기억과 교육 기능을 함께 담겠다는 구상이다.

국가기념관 건립도 추진한다. 여순사건의 전 과정을 입체적으로 조명하는 스토리 기반 전시 공간을 조성해 역사적 의미를 체계적으로 정리하겠다는 계획이다.

특히 유해발굴의 경우 국가 책임을 전면화하는 방안을 제시했다. 중앙정부와 협력해 발굴을 국가 주도로 전환하고, 흩어진 유적지를 ‘권역형 역사벨트’로 재구성해 관리 체계를 강화한다는 방침이다.

이와 함께 기념일의 국가기념일 격상, 여순 평화재단 및 유족회 사무처 설립, 특별시 차원의 운영 지원도 추진한다.

김 예비후보는 진상규명 이후 ‘실질적 회복 단계’로의 전환도 강조했다. 특별법 개정과 조사기간 연장, 미신고 희생자 추가 조사, 군·경 기록 공개를 통해 진실 규명을 확대하고, 제주 4·3 수준의 배·보상 기준 마련과 함께 고령 유족에 대한 생활·의료·주거 지원을 강화하겠다는 구상이다.

아울러 상설 조사·기록 기관과 디지털 아카이브를 구축해 여순사건의 진실과 교훈을 국가적 자산으로 남기겠다는 계획도 밝혔다.

김 예비후보는 “여순의 비극을 완전히 끝내는 것이 국가의 책무”라며 “정의와 책임이 살아있는 대한민국으로 나아가기 위해 끝까지 책임지겠다”고 말했다.