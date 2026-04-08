트럼프 측근 “올가을 북·미 정상회담 가능성”

플라이츠 AFPI 부소장 전망



“선결 조건 없이 대화 나설 수 있어

비핵화는 그 이후에 요구할 수도”

도널드 트럼프 미국 대통령의 측근으로 알려진 프레드 플라이츠(사진) 미국우선주의정책연구소(AFPI) 부소장이 올해 가을 북·미 정상회담 개최 가능성이 높다고 전망했다. 트럼프 행정부 1기 국가안전보장회의(NSC) 비서실장을 지낸 플라이츠 부소장은 8일 서울 용산구 그랜드하얏트에서 열린 기자회견에서 “트럼프 대통령과 김정은 북한 국무위원장의 정상회담이 올해 가을 열릴 가능성이 높다”며 “이를 추진하기 위한 논의가 오가고 있는 것으로 안다”고 밝혔다. 구체적인 일정에 대해서는 신중한 입장을 보였지만 트럼프 대통령이 북·미 정상회담 추진 의지를 갖고 있다는 점은 분명하다고 강조했다.

플라이츠 부소장은 북·미 정상회담의 최종 목표가 여전히 비핵화라는 점도 분명히 했다. 그는 “북한은 핵보유국 인정을 원하겠지만, 협의의 최종 목적지는 비핵화가 돼야 한다”고 강조했다. 그러면서 “트럼프 행정부는 선결 조건 없이 북한과 대화에 나설 수 있고, 비핵화는 그 이후에 요구할 수 있다”고 덧붙였다.

도널드 트럼프 미국 대통령과 김정은 북한 국무위원장. AFP연합뉴스

트럼프 대통령이 한국과 동맹국들이 미국·이란 전쟁에서 미국을 적극적으로 돕지 않았다며 불만을 표출한 것과 관련해선 “불만은 북대서양조약기구(NATO·나토)를 향한 것으로, 한국은 나토와 다르다”면서 이번 전쟁이 양국 동맹에 큰 영향을 미치지 않을 것이라고 전망했다. 또 한·미연합훈련에 대해 “억지 역할을 하고 유사시 방어 준비를 갖추게 한다”며 필요성을 설명하면서 북한이 진지한 협상 신호를 보일 경우 훈련의 축소나 중단을 검토할 수 있다는 견해를 보였다.



플라이츠 부소장은 “북한이 이란 전쟁에 직접 개입하지 않았다고 평가한 한국 국가정보원의 보고를 긍정적으로 평가한다”고 말했다. 앞서 국정원은 국회 보고에서 “북한은 현재까지 이란에 무기와 물자를 지원하지 않고 있다”며 북한이 이번 전쟁에서 이란과 거리를 두고 있다고 분석한 바 있다.