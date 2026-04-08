파국은 피했지만… 호르무즈 통제권·우라늄 처리 ‘협상 뇌관’

휴전 합의 배경과 향후 전망

네 차례 시한 연기… 양측 확전 부담

종전 요구안 놓고는 ‘평행선’ 계속

이란, 불가침 보장·제재 해제 요구

美는 모든 핵활동 중단 등 주장해와



이란 “휴전기간 호르무즈 통행료”

트럼프 “수익으로 이란 재건 가능”

도널드 트럼프 미국 대통령이 협상 시한 전 이란을 향해 “문명이 사라질 것” 등의 거친 언사로 계속 압박하다가 극적으로 태도를 바꾼 것은 전쟁을 장기전으로 끌고 가지 않기 위해 최대한으로 이란을 몰아붙이는 협상 전략의 하나로 풀이된다. 트럼프 대통령으로서는 전쟁 한 달을 넘긴 상황에서 중간선거가 본격화하기 전 종전으로 가는 실마리를 마련할 필요가 있다. 파국 위기 앞에 일단 시간은 벌었지만 최종 종전까지는 험로가 예상된다.

백악관의 선택은 7일(현지시간) 미국 워싱턴 백악관을 배경으로 ‘STOP’ 표지판이 보인다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 이란과의 협상 시한으로 제시한 이날 오후 8시를 1시간30분 앞두고 이란과의 ‘2주간 휴전’에 합의했다고 밝혔다. 워싱턴=신화연합뉴스

휴전이 발표된 7일(현지시간) 오전까지만 해도 미국과 이란 사이 협상을 통한 출구 전략이 마련될지는 불투명했다. 트럼프 대통령은 앞서 “오늘 밤 하나의 문명이 완전히 사라질 것” 등의 거친 언사로 이란을 연이어 압박하다가, 협상 시한(미 동부시간 오후 8시)에 도달하기 1시간 30분 전 극적으로 합의를 발표했다.



이를 두고 트럼프 대통령이 이란을 강하게 밀어붙이면서 한편으로는 협상을 염두에 두고 있었다는 해석이 나온다. 이미 세 차례 협상 시한을 연기한 상황에서 이번을 놓치면 확전 기로에 놓이는데, 최근 연설 등을 동해 “전쟁이 매우 빨리 끝날 것”이라고 호언장담한 트럼프 대통령으로서는 지금이 휴전 뒤 종전을 도모할 적기라고 판단한 것으로 보인다. 협상에서 합의에 도달하기 전 상대를 극한으로 밀어붙이는 트럼프 대통령 특유의 협상 스타일이 드러난 것이기도 하다.



이란 역시 미국의 인프라 공격이 현실화할 경우 안게 될 경제적 충격과 호르무즈해협 봉쇄 장기화에 따른 국제사회의 비판과 외교적 고립에 부담을 느껴 일단 휴전에 동의한 것으로 분석된다.

본격적인 협상은 10일 파키스탄 이슬라마바드에서 열릴 것으로 알려진 미·이란과의 대면 협상에서 시작될 전망이다. CNN에 따르면 그간 대이란 협상을 진행해온 스티브 윗코프 중동특사, 트럼프 대통령의 사위 재러드 쿠슈너가 참여하고, J D 밴스 부통령도 참석할 가능성이 있다. 이번 휴전은 중재국 파키스탄을 통한 것이어서 개전 이후 본격적인 미·이란 첫 대면 협상이다.



이란이 제시했다고 알려진 10개 항이 주요 협상 안건이 될 것으로 보인다. 이는 △불가침 보장 △호르무즈해협에 대한 이란의 지속적인 통제권 △우라늄 농축 허용 △모든 1·2차 제재 해제 △유엔 안전보장이사회 및 국제원자력기구(IAEA) 이사회 결의안 전면 종료 △이란에 대한 손해 배상금 지급 △지역 내 미국 전투 병력 철수 △레바논 이슬람 저항 세력을 포함한 모든 전선에서 전쟁 종식 등이다.



이란은 이를 미국이 받아들였다고 주장하고 있으나, 미국이 실제 이를 받아들였을 가능성은 크지 않다.



그간 수면 위로 떠올랐던 이란의 비축 핵연료 포기 거부와 우라늄 농축 권한 주장, 미국과 이스라엘이 요구한 이란의 미사일 무기고 수량과 사거리 제한 등이 이번 합의에서는 거론되지 않았다. 트럼프 대통령은 이란의 모든 핵활동 중단을 주장한 바 있으며, 비침략 보장에도 당초 부정적 입장이었다. 전쟁 전에도 이들과 이란의 협상이 평행선을 달린 바 있어 전격적인 정권 교체가 없는 이란 지도부와 이전과 다른 협상이 가능할지 불확실하다. 특히 이란이 휴전 협상 뒤에도 우라늄 농축권을 또다시 꺼내 들었다는 점이 이란의 태도가 전쟁 전후 핵 문제에서 달라진 점이 없는 것으로 풀이될 수 있다.

호르무즈 해협 인근의 화물선들. 로이터 연합뉴스

호르무즈해협 통행 문제도 관건이다. 이란은 휴전 기간에도 호르무즈해협을 통과하는 선박에 통행료를 부과할 것으로 알려져 있다. AP통신에 따르면 이날 협상에 참여했던 지역 당국자는 “2주간 휴전 계획에 이란과 오만이 호르무즈해협을 통과하는 선박에 통행료를 부과하도록 허용하는 내용이 포함돼 있다”며 “이란이 거둬들인 자금을 재건에 사용할 것”이라고 말했다.



트럼프 대통령은 트루스소셜에서 “미국은 호르무즈해협의 통행 정체 해소를 도울 것”이라며 수익으로 이란이 재건 절차를 시작할 수 있다고 말했다. 트럼프 대통령의 발언은 호르무즈해협 통행료를 징수해 재건 비용으로 쓰겠다는 이란의 제안을 수용할 수 있다는 취지로 해석된다. 이 경우 전쟁 이전보다 더 나쁜 결과가 될 수 있어 미국으로서도 받아들이기 쉽지 않은 안이다.



핵심 쟁점 합의가 쉽지 않은 상황에서 가시적인 성과 없이 2주 휴전이 종료된다면 최악의 경우 충돌이 재개될 가능성도 있다.



미 월스트리트저널(WSJ)은 “이번 휴전에도 미국과 이란 간 지속가능한 합의는 여전히 불안한 상황”이라며 “호르무즈해협 통제권, 이란의 핵 프로그램 향방, 대이란 제재 완화 등 핵심 쟁점에서 여전히 큰 입장 차이를 보인다. 양측은 지속적이고 장기적인 합의를 도출하기까지 아직 갈 길이 멀다”고 짚었다.