에쓰오일, 소방영웅에 4.7억 후원

에쓰오일이 소방청, 한국사회복지협의회와 함께 서울 마포구 소재 본사에서 ‘소방영웅지킴이’ 후원금으로 4억7500만원을 전달했다고 8일 밝혔다. 에쓰오일이 전달한 후원금은 올해 공상 소방관 치료비와 순직 소방관 유자녀 학자금, 소방영웅 시상금 등 다양한 소방영웅지킴이 프로그램에 사용될 예정이다.



에쓰오일은 2006년부터 소방영웅지킴이 프로그램을 시행해 △올해의 소방영웅 시상 △순직소방관 유가족 위로금 △순직소방관 유자녀 학자금 △부상소방관 치료비 △소방관부부 휴(休) 캠프 등을 진행하고 있다. 지금까지 3904명의 소방관과 가족들에게 112억원가량을 후원했다. 이러한 공로를 인정받아 회사는 2024년 알 히즈아지 최고경영자(CEO)가 명예소방관으로 위촉받은 바 있다. 알 히즈아지 CEO는 “각종 화재, 사고 현장에서 몸을 사리지 않고 애쓰는 소방관들의 희생과 용기에 늘 감사함을 느낀다”고 말했다.