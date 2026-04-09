적극행정의 힘… ‘납북’ 부친 기록 발견

수원시 새빛민원실, 단서 찾아

최윤한씨, 76년 만에 恨 풀어

여섯살 소년의 기억 속 아버지는 1950년 어느 날, 연기처럼 사라졌다. 6·25전쟁의 포화 속에서 납북된 아버지는 남겨진 가족에게 그리움인 동시에, 때로는 ‘월북자 가족’이라는 오해를 불러온 주홍글씨였다.

경기 수원시의 전문 민원기관인 ‘새빛민원실’이 행정이 닿지 못한 역사의 빈틈을 메우며 ‘적극행정’의 모범사례로 떠올랐다.

8일 수원시에 따르면 이산가족인 최윤한(82·사진)씨는 최근 시의 도움으로 76년간 가슴에 묻어둔 아버지(1917년생)의 납북 전 행적을 확인했다. 그동안 여러 기관을 전전하며 자료를 요청했으나, 돌아온 대답은 ‘자료 없음’이었다. 형식적 회신과 무관심은 최씨의 마음에 또 다른 상처를 남겼다.

지난해 6월 그는 마지막이라는 심정으로 새빛민원실의 문을 두드렸다. 그곳에서 만난 김영덕·김남현·구원서 팀장은 이전 공무원들과 달랐다. 노인의 두서없는 얘기에 귀 기울이다가 ‘민원 후견인’을 자처했다.

경찰청, 소방청, 국가기록원, 통일부 등 유관 기관에 수십 차례 사실 조회를 요청하며 거미줄처럼 얽힌 기록의 실타래를 풀어갔다. 이어 납북 전 ‘의용소방대원’으로 활동했다는 한 줄의 단서를 통해 통일부에서 결정적 단서가 도착했다. 정부가 이미 최씨의 아버지를 납북자로 공식 인정한 기록과 납북 당시 직업이 ‘소방관’으로 명시된 문서를 확보한 것이다. 가족들의 생전 기억이 사실로 증명된 순간이다.

지난해 9월에는 새빛민원실 팀장들이 상세 자료를 확보하기 위해 유가족과 함께 파주의 국립 6·25전쟁납북자기념관을 방문해 전시관 벽면과 야외 추모비에 새겨진 최씨 아버지의 이름을 확인했다. 최씨는 차가운 돌비석에 새겨진 아버지의 이름을 손으로 어루만지며 참았던 울음을 터뜨렸다.