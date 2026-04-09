‘국힘 안방’ 공략 나선 민주, 텃밭 전북선 잡음 [6·3 지방선거]

정청래 대구 찾아 “예산으로 지원”

9일 후보 등록 김부겸 “숙원 해결”



전북 이원택 혐의없음에 파행 우려

법원, 김관영 가처분 신청 모두 기각

더불어민주당이 8일 대구를 찾아 6·3 지방선거 대구시장 후보로 출마한 김부겸 전 국무총리 총력 지원에 나섰다. 국민의힘이 공천 파동으로 내홍에 휩싸인 틈을 타 집권여당의 안정감과 집행력을 부각하며 ‘보수의 심장’ 공략에 나선 것이다. 이런 가운데 여당의 텃밭인 전북특별자치도지사 경선에서는 각종 비위 의혹과 경선 불복 논란이 불거지며 내부 잡음이 커지고 있다.

정청래 더불어민주당 대표가 8일 대구 북구 인터불고 엑스코 호텔에서 열린 현장 최고위원회의에서 발언하고 있다. 더불어민주당 제공

정청래 대표는 대구 인터불고 엑스코 호텔에서 열린 현장 최고위원회의에서 “진짜 대구 사람, 김부겸 전 총리님이 오로지 대구를 살리겠다는 생각으로 출마를 결심해줬다”며 “잃어버린 대구의 시간을 되돌리기 위해 대구의 변화와 도약을 이끌, 이만한 중량감과 행정 경험, 안정감, 실력 그리고 인간적인 품성까지 다 갖춘 분을 찾긴 정말 어렵다”고 말했다.

정 대표는 대구의 숙원 사업을 해결하기 위한 예산 투입도 약속했다. 그는 “(이재명정부가) 지난 대구 타운홀 미팅에서 TK 신공항·취수원 문제 등 대구 숙원 사업 추진 의사를 밝혔다”며 “그 의지는 앞으로 예산으로 확인할 수 있을 것”이라고 강조했다. 이어 “김 전 국무총리님과 함께 민주당이 힘을 합쳐서 대구, 경북의 통합도 반드시 이루어내겠다”고 했다.

김 전 총리는 이 대통령과 정 대표의 “보증수표”를 믿겠다고 호응했다. 그는 “대구가 그동안 너무 오랫동안 멈춰 있었기 때문에 마중물이 필요하다”며 “대구를 앞으로 첨단기술융합 메디시티, 인공지능(AI) 로봇 수도, 미래 모빌리티 산업 선도도시로 만들겠다”고 강조했다. 김 전 총리는 9일 대구 선거관리위원회를 찾아 예비후보로 등록하고 본격 선거운동을 시작한다.

이원택 더불어민주당 전북도지사 경선 예비후보가 8일 전북 전주시 전북특별자치도의회에서 기자회견을 열고 식사비 대납 의혹 관련 발언을 하고 있다. 뉴스1

하지만 정작 민주당의 ‘본진’인 전북에선 경선 파열음이 커지고 있다. 정청래 지도부가 이원택 예비후보의 ‘식사비 제3자 대납 의혹’에 대해 윤리감찰 결과 ‘혐의없음’ 결론을 내리고 경선 일정을 유지키로 하자, 경쟁자인 안호영 예비후보가 “중대한 결심”을 예고하며 경선 불복 가능성까지 시사했다.

안호영 전북지사 더불어민주당 경선 후보가 지난 7일 서울 여의도 국회에서 이원택 전북지사 더불어민주당 경선 후보의 식사비 대납 의혹 보도와 관련해 기자회견을 하고 있다. 한편 정청래 대표는 관련해 이원택 전북지사 경선후보에대한 윤리감찰을 지시했다. 뉴시스

강준현 수석대변인은 이날 대구 최고위원회의 직후 브리핑을 통해 “윤리감찰단 의견은 현재까지 이 후보 개인에 대한 혐의는 없었다(는 것)”이라며 “다만 김슬지 (전북)도의원에 대한 감찰은 계속 진행할 것이고, 추후 다른 사실 또는 혐의가 발견될 경우 즉각 엄중한 조치를 취할 것”이라고 말했다. 김 도의원은 지난해 11월 이 후보가 참석한 지역 청년들과의 식사 자리 비용 일부를 지불한 것으로 파악됐다. 이 후보는 “명백한 허위사실”이라며 의혹을 공개 부인했고, 김 도의원 역시 ‘이 후보의 대납 요청은 없었다’는 취지로 진술한 것으로 알려졌다.

이에 안 후보는 “재감찰을 통한 정확한 진상 파악과 후보 경선 즉각 중단을 강력 촉구한다”고 밝혔다. 이대로 경선이 진행된다면 “중대한 결심을 할 수밖에 없으며, 이에 대한 책임은 모두 당에 있다”고도 경고했다. 사실상 경선 불복 가능성을 시사한 것이다.

당 지도부가 다수결로 이 후보에 대한 감찰 종결 결론을 내리긴 했지만, 일부 최고위원들은 비공개 최고위에서 경선 일정을 미룰 것을 주장하는 등 거세게 항의한 것으로 알려졌다. 특히 비당권파 이언주·강득구·황명선 최고위원은 ‘대리비 제공 의혹’으로 하루 만에 제명된 김관영 지사 사례와의 형평성 문제를 지적했다. 한 최고위원은 통화에서 “최소한의 조사라도 진행하기 위해 경선을 하루라도 늦춰야 한다고 했지만, 정 대표는 ‘경선은 일정대로 가야 하니 이해해달라’고 했다”고 전했다. 한편, 서울남부지법 민사합의 51부(재판장 권성수)는 이날 김관영 전북도지사가 민주당을 상대로 낸 제명 효력 정지와 전북도지사 후보 경선 절차 중지 가처분 신청을 모두 기각했다.