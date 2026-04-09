조국 “쉬운 곳 선택 안 해”… 다음주 출마지 발표 [6·3 지방선거]

추미애 지역구 경기 하남 물망

재보선 출마지역에 관심 쏠려



정청래 “하정우수석에 곧 출마 요청”

조국혁신당 조국(사진) 대표가 8일 6·3 지방선거와 함께 치러지는 국회의원 재보궐선거 출마 가능 지역으로 경기 하남시를 직접 언급했다. 더불어민주당 추미애 의원이 전날 경기도지사 후보로 확정되면서, 추 의원 지역구인 경기 하남갑이 보궐선거 지역이 될 가능성이 커진 상황이다. 조 대표가 하남갑 출마 가능성을 공개적으로 띄우면서 재보선 판도에도 변화가 예상된다.

조국 조국혁신당 대표가 8일 대구 동구 신암동 6·3 지방선거 정한숙 대구 동구청장 예비후보 선거사무소 개소식에 참석해 인사말을 하고 있다. 뉴스1

조 대표는 이날 경남 창원시를 방문한 자리에서 “제가 어느 지역에 가든 험지일 것”이라며 하남시를 직접 거론했다. 조 대표는 “검찰개혁 동지였던 추 전 법무부 장관이 민주당 경기지사 후보가 됐다”며 “경기 하남시(갑)가 빌 것으로 예상되는데 추 (전) 장관이 거물 정치인이고, 당시(22대 총선) 5선인데 하남에서 1%포인트 차로 이겼다”고 말했다. 그러면서 “저는 모든 지역이 험지라고 생각하고 준비하고 있다”고 덧붙였다. 조 대표는 15일쯤 출마 선언을 할 예정이다. 조 대표의 잠재적 출마지로는 그동안 고향인 부산과 광주, 수도권 등이 두루 거론돼 왔다. 민주당 부산시장 후보인 전재수 의원의 지역구 부산 북갑, 재선거 지역인 경기 평택을도 여기에 포함됐다.

민주당 양문석 전 의원이 의원직을 잃으며 양 전 의원 지역구인 경기 안산갑 재선거도 당내 경쟁이 치열해지고 있다. 양 전 의원은 이재명 대통령 최측근인 김용 전 민주연구원 부원장에게 재선거 출마를 요청했다. 또 다른 친명(친이재명)계 대표인사로 꼽히는 김남국 대변인도 9일 출마 기자회견을 예정했다.

민주당 정청래 대표는 부산 북갑 보궐선거에 하정우 청와대 인공지능(AI)미래기획수석 차출 가능성을 공개적으로 밝혔다. 정 대표는 “당에서 공식적, 공개적으로 출마 요청을 할 날이 조만간 있을 것”이라고 했다.