전북 여론조사 조작 의혹 확산…경찰, 통신사 압수수색 착수

6·3 전국동시지방선거를 앞두고 전북 지역 여론조사 조작 의혹이 확산되면서 경찰이 강제수사에 나섰다.

8일 전북경찰청에 따르면 반부패경제범죄수사대는 이날 오전 이동통신사 3곳을 대상으로 압수수색을 했다. 이번 조치는 지난달 진행된 임실군수 여론조사에서 특정 후보에게 유리하도록 결과가 왜곡됐다는 의혹을 확인하기 위한 것이다.

전북경찰청 청사 전경

앞서 경찰은 여론조사 과정에서 조작이 있었다는 취지의 고발장을 접수했다. 고발장에는 특정 지역에 안심번호가 집중적으로 배정되고, 해당 지역에서 비정상적으로 높은 응답률이 나타났다는 내용이 포함된 것으로 전해졌다.

또 일부에서는 특정 후보 측이 지인들을 동원해 휴대전화 요금 청구지 주소를 허위로 이전한 뒤 여론조사에 참여하게 했다는 의혹도 제기됐다.

이에 수사는 임실에 그치지 않고 전북 전역으로 확대되는 양상이다. 경찰은 임실을 비롯해 장수·순창·김제·무주·진안·부안·남원 등 8개 시·군에서 유사한 고발장이 접수됨에 따라 사건을 병합하고 전담팀을 구성해 수사를 진행 중이다.

경찰 관계자는 “시·군별 고발 내용을 확인하며 수사를 이어가고 있다”며 “조사 내용에 관한 구체적인 내용은 밝히기 어렵다”고 말했다.