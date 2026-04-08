與 이훈기 “대미투자특별법, 우리 기업의 미국 진출 기회로 만들어야”

더불어민주당 이훈기 의원이 대미투자특별법을 “우리 기업의 미국 진출과 국익 확대의 기회가 될 수 있다”고 밝혔다.

이 의원은 8일 국회 예산결산특별위원회 추가경정예산(추경) 종합질의에서 한미의원연맹 방문단으로 미국에 다녀온 경험을 언급하며 이같이 말했다. 이 의원은 미국 텍사스주 대규모 전력인프라 사업과 조선 협력 확대 가능성 등을 언급하며 “대미투자특별법이 향후 원전, 조선, 전력인프라 등 우리 기업의 강점 분야를 미국 시장과 연결하는 계기가 될 수 있다”고 강조했다.

더불어민주당 이훈기 의원. 연합뉴스

그러면서 “(대미투자특별법이) 우리 기업이 관심 있고 진출하고 싶어하는 분야를 미국이 선정하게 돼있는 만큼, 사전에 물밑에서 잘 조율하는 것이 정부 역할”이라며 “거기에 따라 우리에게 좋게 작용할 수도 있고, 그렇지 않을 수도 있다”고 밝혔다. 이어 이 의원은 “산업통상부, 재정당국, 외교당국 등 여러 부처가 함께 얽힌 사안인 만큼 총리가 컨트롤타워 역할을 잘해줘야 한다”고 주문했다. 대미투자특별법이 국내 기업에 실질적인 기회가 되려면 정부 역할이 중요하다는 지적이다.

김민석 국무총리는 “정부 차원에서 긴밀하고 유기적으로 협의하고 있다”고 답했다. 김 총리도 여러 부처가 연계된 사안인 만큼 직접 정부 차원의 협업과 조율을 약속했다.

여한구 산업부 통상교섭본부장은 “이런 전략적 투자가 우리 기업에 기회가 될 수 있다는 부분에 전적으로 공감한다”며 “특별법 시행 전이라도 행정적으로 가능한 범위 내에서 업계와 긴밀히 협의하며 준비하겠다”고 말했다.

이 의원은 “지금은 대미투자특별법을 둘러싼 소모적인 논쟁에 머물 때가 아니라 이를 우리 산업의 새로운 기회로 연결할 실행 전략을 세워야 할 때”라며 “정부가 철저한 준비와 전략적 조율을 통해 우리 기업의 미국 진출을 뒷받침하고 국익을 극대화하는 방향으로 이 법을 운용해야 한다”고 강조했다.