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이재명 대통령 가짜뉴스 대응 지시에 경찰 사이버 분석팀 신설

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안승진 기자 prodo@segye.com
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경찰이 온라인상 허위·조작 정보를 신속하게 찾아내고 삭제하는 ‘사이버 분석팀’을 신설한다. 이재명 대통령이 가짜뉴스에 대한 엄정 대응을 지시한 지 이틀만이다.

 

유재성 경찰청장 직무대행은 8일 ‘달러 강제 매각설’ 유포 사건을 수사 중인 경기남부청 사이버수사대를 찾아 이 같은 계획을 밝혔다. 유 대행은 “의도적인 허위·조작정보 유포는 국민 불안을 증폭시키고 사회 혼란을 초래하는 중대한 범죄”라며 “신속한 탐지 및 차단과 강력한 대응이 무엇보다 중요하다”고 말했다.

유재성 경찰청장 직무대행이 8일 경기남부경찰청을 찾아 허위·조작 정보에 대한 강력한 대응을 지시하고 있다. 경찰청 제공
유재성 경찰청장 직무대행이 8일 경기남부경찰청을 찾아 허위·조작 정보에 대한 강력한 대응을 지시하고 있다. 경찰청 제공

사이버 분석팀은 서울청, 경기남부청, 광주청, 경남청 사이버수사대 내에 설치된다. 총 16명의 수사관들이 허위·조작정보를 신속하게 찾아내고 삭제·차단 조치에 나선다.

 

6월 지방선거가 다가오면서 각종 혐오집회와 중동 전쟁과 관련한 가짜뉴스가 온라인상에 퍼지고 있다. 이에 따라 경찰청은 지난해 10월 허위정보 유포 등 단속 태스크포스(TF)를 발족하고 선거와 물가 등 허위정보에 대한 모니터링과 집중단속에 나서고 있다.

 

유 대행은 “악의적이고 조직적인 허위·조작정보 유포 행위가 더 이상 발붙이지 못하도록 최초유포자를 끝까지 추적해 처벌하는 등 선제적이고 단호한 대응을 강화해 나가겠다”고 강조했다.

 

이재명 대통령은 지난 6일 국무회의에서 “국정에 혼란을 주는 가짜뉴스를 의도적으로 퍼뜨리는 행위는 반란 행위나 다름없다”고 강력한 대응을 주문했다. 구윤철 부총리 겸 재경부 장관도 ‘정부가 달러를 강제로 매각하게 한다’는 가짜뉴스의 최초 유포자와 적극 유포 가담자를 처벌해달라는 내용의 고발장을 지난 2일 경찰에 제출했다.

안승진 기자

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