메뉴보기메뉴 보기 검색

삼성전기, '그록3 LPU'용 반도체 기판 공급

입력 :
폰트 크게 폰트 작게
반진욱 기자 halfnuk@segye.com
구글 네이버 유튜브

삼성전기가 '그록(Groq)3 언어처리장치(LPU)'에최첨단 반도체 기판을 공급한다. 그록3 LPU는 엔비디아의 차세대 인공지능(AI) 반도체 '베라 루빈'에 탑재되는 추론 전용 칩이다.

 

8일 업계에 따르면 삼성전기는 최근 그록3 LPU용 기판 플립칩 볼그리드 어레이(FC-BGA)의 '퍼스트 벤더(메인 공급사)' 지위를 확보했다. 이르면 오는 2분기 양산에 돌입할 것으로 알려졌다.

 

그록3 LPU는 4나노(㎚·1㎚=10억분의 1m) 공정 기반으로 삼성 파운드리가 만든다.

 

여기에 들어가는 FC-BGA는 반도체 칩과 메인 기판을 플립칩 범프로 연결하는 고집적 패키지 기판이다. AI 서버와 고성능 컴퓨팅(HPC)에 쓰이는 핵심 부품이다.

 

업계에서는 주요 빅테크를 중심으로 삼성전기가 FC-BGA 사업을 빠르게 확대하고있는 만큼, 실적을 크게 개선할 수 있을 것으로 보고 있다.

 

삼성전기는 이미 AMD에 서버용 FC-BGA를 공급하고 있다. 또 향후 테슬라의 자율주행용 AI 칩 'AI6'에도 삼성전기의 FC-BGA가 채택될 가능성이 점쳐진다.

 

앞서 장덕현 삼성전기 사장은 올해 초 미국 라스베이거스에서 열린 세계 최대 IT·가전 전시회 CES 2026에서 "최근 글로벌 빅테크를 중심으로 AI 서버와 데이터센터 투자가 확대되면서 FC-BGA 기판 수요가 크게 늘고 있다"고 말했다.

 

FC-BGA 생산라인이 내년부터 풀(완전) 가동될 것이란 전망에 대해서는 "올해 하반기부터 그렇게 될 것 같다"고 밝혔다.

반진욱 기자

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

이슈 나우

더보기