[청와대 스케치] 이시바 前 日총리 다시 만난 李 “더 큰 협력 성과 기대”… 고유가 관련 화물운송·물류 업계 목소리도 청취

이재명 대통령은 취임 직후 ‘한·일 셔틀 외교 복원’과 협력 강화 논의를 함께했던 이시바 시게루 전 일본 총리와 8일 다시 만나 중동 전쟁 등의 여파로 격변하는 국제 정세 속에서 한·일 협력을 더욱 강화하긴 위한 방안에 대해 논의했다. 이 대통령은 이날 중동 사태로 인한 고유가 위기 극복을 위해 화물운송·물류 업계와의 현장 간담회를 열고 현장의 목소리를 청취하기도 했다. 이날 북한의 탄도미사일 발사와 관련해선 국가안보실이 ‘긴급안보상황점검회의’를 열고 북한 측에 즉각 중단을 촉구했다.

이재명 대통령과 이시바 시게루 전 일본 총리가 8일 오찬을 위해 청와대 인왕실로 입장하고 있다. 연합뉴스

① 이시바 前 일본 총리 다시 만난 李 “韓·日 더 큰 협력 기대”

이 대통령은 8일 청와대 본관에서 이시바 전 총리와 오찬을 갖고 “한·일 협력이 상당히 잘 되고 있는 상태라서 참으로 감사하게 생각한다”고 밝혔다. 이 대통령은 모두발언에서 “(이시바 전 총리가) 총리로 재임 중일 때 한·일 관계가 상당히 많이 안정되고, 그 후로 한·일 협력도 상당히 잘 되고 있는 상태”라면서 “총리께서 매우 넓은 시야로 국제 문제에도 관심도 많고 역할도 많이 하셨는데, 앞으로도 이 복잡한 국제 환경 속에서 큰 역할을 계속해 주시길 바란다”라고 요청했다.

이시바 전 총리는 이 대통령의 환영에 “감사하다”고 화답했다. 그는 “제가 1년이라는 짧은 임기였지만 외교라는 맥락에서 가장 중시한 곳은 일·한 관계 발전이었다”며 “전 세계에 양자 관계라는 것은 많이 있으나, 저는 일본과 한국의 관계를 세계에서 가장 훌륭한 관계로 만들고 싶었고, 지금도 그렇다”고 말했다.

이 대통령은 또 “최근 격변하는 국제 정세 속에서 앞마당을 공유하는 이웃으로서 한·일 양국 간 협력의 중요성이 더욱 커지고 있다”며 “양국이 긴밀한 소통을 통해 다양한 분야에서 더 큰 협력의 성과를 거두어나가기를 기대한다”고 언급했다고 강유정 청와대 수석대변인이 브리핑을 통해 전했다. 강 수석대변인은 “이시바 전 총리는 최근 중동 전쟁 등 국제 정세의 불안정성이 매우 커지는 가운데 양국이 경제·사회·안보 등 다양한 분야에서 더욱 활발히 소통하고 협력을 확대하는 것이 중요하다는 점에 공감했다”고 밝혔다.

이재명 대통령이 8일 경기 의왕 내륙컨테이너 기지 제2터미널에서 열린 고유가 위기극복을 위한 화물운송·물류업계 현장 간담회에서 발언하고 있다. 뉴시스

② 李, 화물운송 물류업계 만나 고유가 위기 극복 논의

이 대통령은 8일 경기 의왕 내륙컨테이너기지(ICD)에서 연 ‘고유가 위기 극복을 위한 화물운송·물류업계 현장 간담회’에서 “중동 전쟁 때문에 유가 상승 폭이 커 특히 화물 수송 업계의 어려움이 많은 것 같다”며 화물차주를 위한 소상공인 대출 지원 제도 개선 등을 주문했다.

이 대통령은 간담회에서 “업체도 그렇고 운송을 실제 담당하는 화물차주 여러분도 상당히 어려울 것 같다”면서 “정부에서도 나름 유가 최고가격제 고시나 여러 가지 조치를 하고 있는데 아마 현장에서 체감하는 어려움이 충분히 해소되지 않았을 수 있다”고 말했다. 이날 참석한 업계 종사자들은 고유가 상태가 지속할 경우 운송업 특성상 비용 부담을 고스란히 떠안아야 하는 상황임을 호소하며 추가적인 대책을 요청했다고 전은수 청와대 대변인은 브리핑을 통해 전했다.

이 대통령은 현장의 구체적인 건의사항에 대해 즉각적인 검토를 지시하기도 했다. 차량 가액이 3억원을 초과할 경우 소상공인 대출이 어렵다는 한 화물차주의 건의를 듣고는 저리 지원 등 화물차주를 위한 소상공인 대출 지원 제도를 개선하라고 주문했다. 또 안전운임제 적용 품목 확대 요청과 관련해선 국가별로 제도가 상이한 점을 언급하며 국토부에 품목별 운송원가와 해외 사례 등을 면밀히 확인할 것을 지시했다.

북한이 미상 탄도미사일을 동해상에 발사한 8일 서울역 대합실에서 시민들이 TV를 통해 관련 뉴스를 지켜보고 있다. 뉴스1

③ 靑, 北 미사일 발사에 ‘긴급안보상황점검회의’… 장금철 담화엔 “모욕적 언사 평화에 도움 안돼”

청와대 국가안보실은 8일 북한의 탄도미사일 발사에 관계기관과 ‘긴급안보상황점검회의’를 열고 이번 발사가 안보에 미치는 영향을 평가하고 필요한 조치 사항들을 점검했다. 국가안보실은 중동 전쟁이 진행 중인 상황이라는 점에서 관계기관에 대비태세 유지에 더욱 만전을 기할 것을 지시했다. 또 이번 발사가 유엔 안전보장이사회 결의를 위반하는 도발 행위인 만큼 즉각 중단할 것을 북한에 촉구했다.

청와대는 장금철 북한 외무성 제1부상 겸 10국 국장의 담화와 관련해 “비난과 모욕적 언사는 한반도 평화와 안정에 도움이 되지 않는다”는 입장을 밝혔다. 청와대 관계자는 “정부는 상호 존중의 바탕 위에서 한반도 평화 공존을 향한 노력을 이어갈 것”이라며 “북측도 호응해 나오기를 바란다”고 말했다.