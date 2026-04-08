대한항공, 국내 첫 중고도 정찰용 무인항공기 출고

대한항공이 양산에 참여한 국내 최초의 전략급 무인항공기 ‘중고도 정찰용 무인항공기(MUAV)’ 1호기가 출고됐다.

대한항공은 8일 부산 강서구 대한항공 테크센터에서 ‘MUAV 양산 1호기 출고기념식’을 개최했다고 밝혔다. MUAV는 고성능 탐지 센서와 데이터링크를 탑재해 실시간 감시 정찰을 수행하는 전략 자산이다.

중고도 정찰용 무인항공기(MUAV) 양산 1호기. 대한항공 제공

출고식은 방위사업청이 주관하고 대한항공과 LIG 디펜스&에어로스페이스(D&A)·한화시스템 공동 주최로 열렸다. 이날 행사는 MUAV 양산 1호기 실물이 공개됐으며 경과 보고와 체계 설명, 전시 장비를 둘러보는 순서로 이어졌다. 이 자리에는 합동참모본부, 공군, 육군, 국방과학연구소, 국방기술품질원 등 민·관·군 주요 관계자 300여명이 참석했다.

이번에 출고된 1호기는 길이 13m, 폭 26m에 강력한 1200마력 터보프롭 엔진을 장착했다. 이 무인기는 고도 10㎞ 이상의 상공을 날며 지상의 목표물을 정찰할 수 있다. MUAV가 실전에 배치되면, 적 전략 표적의 영상정보를 실시간으로 확인할 수 있어 신속한 작전지휘 능력이 확보될 것으로 기대된다.

대한항공은 이번 MUAV 양산 1호기의 체계개발을 담당하며 LIG D&A, 한화시스템 등 국내 방산 기업들이 개발한 주요 구성품들을 통합했다. 특히 지상통제체계, 데이터링크, 최첨단 탐지 센서, 항공전자 장비 등 수많은 하위 시스템을 하나의 유기적인 생명체처럼 결합하며 효율적인 통합 운용 체계를 구축했다는 평가다.

대한항공은 지난 2월 MUAV 비행체 통합 및 도장 등 생산을 완료하고, 지난달부터 본격적인 비행체 시험에 착수했다. 오는 7월에는 운용부대에서 체계장비 통합시험과 비행시험을 실시할 예정이다. 해당 무인기는 모든 검증이 완료된 뒤 내년 초 공군에 인도돼 본격적인 실전 감시정찰 임무에 투입될 계획이다.

대한항공 관계자는 “앞으로도 성공적인 사업 수행을 위해 방위사업청, 공군, 국방과학연구소 등과 긴밀히 협력해 나갈 방침”이라며 “대한항공은 MUAV 체계 종합 업체로서 공군의 전력화 일정 준수를 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.