[사사건건] 6번째 피의자 조사 받은 김병기 “구속영장 신청될 리 있겠나” 外

무소속 김병기 의원의 13가지 의혹을 수사하는 경찰이 김 의원을 여섯 번째로 소환했다. 경찰은 혐의의 가짓수가 많아 여러 차례 조사가 필요하다는 입장이지만, 수사기관이 특정 피의자를 불구속 상태로 여섯 번이나 불러 조사하는 것은 이례적이라는 평가가 나온다. 김 의원에 대한 신병 확보도 사실상 어려울 것으로 예상하는 가운데, 이날 출석한 김 의원도 “구속영장이 신청될 일이 있겠느냐”고 자신했다.

뇌물수수 의혹 등을 받는 무소속 김병기 의원이 8일 서울 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대에 조사를 받기 위해 출석하고 있다. 연합뉴스

서울경찰청 공공범죄수사대는 8일 오전 김 의원을 뇌물수수 등 혐의 피의자 신분으로 불러 조사했다. 이번 소환은 2일 5차 소환조사 후 6일 만이다. 오전 8시56분 서울청 마포청사에 도착한 김 의원은 “(경찰이) 너무 많이 부르는 것 같지만 하여튼 성실하게 소명하겠다”고 밝혔다. 그는 불체포특권 포기 의사를 묻는 말에 “구속영장이 신청될 일이 있겠느냐”고 답한 뒤 청사로 들어갔다.

◆김건희母 ‘금품 수수 의혹’ 피의자 조사

경찰이 8일 김건희 여사의 모친 최은순씨를 피의자 신분으로 소환 조사했다.

특검에서 인계받은 사건을 수사 중인 경찰청 ‘3대 특검 인계사건 특별수사본부(특수본)’는 이날 언론 공지를 통해 “최씨를 특정범죄가중처벌법상 알선수재 혐의로 조사했다”고 밝혔다.

경찰은 김 여사 오빠 김진우씨의 장모 자택에서 발견된 고가의 명품과 미술 작품 등과 최씨의 연관성을 들여다보고 있는 것으로 알려졌다.

특검은 지난해 7월 한씨 자택 압수수색을 통해 약 1억4000만원 상당의 이우환 화백 작품을 비롯해 반 클리프 아펠 목걸이, 금거북이 등을 확보했다. 특검은 이 금품이 김상민 전 부장검사와 이봉관 서희건설 회장 등의 청탁 대가인 것 아닌지 들여다봤다. 당시 최씨가 금품 수수에 연루됐을 가능성을 의심했지만, 특검 수사 기간 종료로 경찰 특수본이 수사를 이어받았다.

서울남대문경찰서. 연합뉴스

◆요금 시비에 택시기사 폭행한 일본인 검거

서울 명동에서 요금을 못 내겠다며 택시기사를 폭행한 일본인 관광객이 현행범 체포됐다.

8일 경찰에 따르면 서울 남대문경찰서는 지난 5일 20대 일본인 남성 A씨를 폭행 혐의로 현행범 체포해 입건했다. A씨는 당일 오후 10시 명동역 인근에서 50대 택시기사가 자신을 목적지가 아닌 곳에 내려줬다며 요금을 지급하지 않은 것으로 알려졌다. 기사가 계속 요금을 요구하자 A씨는 그를 발로 찬 혐의를 받는다. 기사는 부상을 입지는 않았다.

경찰은 인근 상인의 신고를 받고 출동한 뒤 A씨를 체포해 조사했다. 조사 후 풀려난 A씨는 지난 6일 오전 예정된 일본행 항공편으로 출국했다.

경찰은 A씨의 혐의가 긴급출국정지 요건에는 해당하지 않는다고 판단했다. 수사기관은 법무부에 요청해 내국인에 대해 출국금지, 외국인에게는 출국정지를 할 수 있다. 범죄 피의자로서 사형·무기 또는 장기 3년 이상의 징역이나 금고에 해당하는 죄를 범했다고 의심할 만한 상당한(타당한) 이유가 있고, 긴급한 필요가 있는 때에는 긴급출국금지·정지를 할 수도 있지만, 이 건은 해당하지 않는다.

경찰은 A씨의 소재를 파악하고 있으며 불구속 상태로 조사를 이어가겠다고 밝혔다. 다만 A씨가 한국에 다시 입국하지 않을 경우 수사중지·기소중지 결정이 내려질 것으로 보인다.