국산 1호 중고도정찰무인기 출고

8일 부산 대한항공 테크센터에서 출고식을 마친 중고도정찰용무인항공기(MUAV) 양산 1호기. MUAV는 방사청과 국방과학연구소(ADD) 주관 아래 대한항공과 LIG D&A, 한화시스템 등이 개발·양산에 참여한 국내 최초의 전략급 무인항공기다. 길이 13m, 폭 26m에 1200마력 터보프롭 엔진을 장착했다. 10∼12㎞ 상공에서 지상 목표물을 정찰할 수 있으며, 레이더 탐지거리는 100㎞에 달하는 것으로 알려졌다.

<연합>