‘힙당동’ 신중앙시장 새 옷 입힌다

아케이드 개선·열린 지붕 설치

9월 착공… 2027년 6월 준공

오세훈 서울시장이 8일 서울시가 추진하는 첫 번째 디자인혁신 전통시장인 신중앙시장을 방문해 현장설명회를 가졌다. 오 시장은 이날 신중앙시장을 찾아 “신중앙시장을 디자인혁신을 넘어 인근 힙당동으로 대표되는 MZ상권, 신당동 떡볶이골목, 동대문 DDP의 K컬처, 광희동 중앙아시아거리로 연결되는 먹거리, 문화, 관광의 요소를 골고루 갖춘 상권으로 활성화하기 위해 노력하겠다”며 “이를 통해 시민은 물론 관광객이 즐겨 찾는 제2의 광장시장으로 육성할 것”이라고 말했다. 신중앙시장 디자인혁신 전통시장 조성사업은 시가 추진하는 첫 사례로 전통시장의 지역성과 역사성을 반영한 맞춤형 설계를 통해 경쟁력을 강화하고 새로운 활력을 불어넣는 것이 목표다. 설계안에 따르면 기존 낡은 아케이드는 구조를 보강한 뒤 목재를 활용해 개선하고 채광을 강화할 계획이다. 시장 내 16개 골목마다 외부에서 자연스럽게 유입될 수 있도록 출입문 형태의 열린지붕을 설치해 보행 흐름을 유도하고 시장 접근성을 높인다.



시는 올 9월 공사에 착수해 2027년 6월 준공을 목표로 사업 추진 중이다.