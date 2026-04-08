美국방장관 “이란에 결정적 승리…이란, 미사일 만들 수 없을 것”

"이란이 미국에 농축우라늄 안 넘기면 직접 가져올 것”

피트 헤그세스 미국 국방장관은 미국과 이란이 2주간의 휴전에 합의한 다음날인 8일(현지시간) 이란에 결정적인 승리를 거뒀다고 선언했다.

피트 헤그세스 미국 국방장관이 8일(현지 시간) 미국 워싱턴D.C. 펜타곤에서 열린 ‘장대한 분노(Epic Fury) 작전’ 관련 공동기자회견에서 발언하고 있다. AP연합뉴스

헤그세스 장관은 이날 국방부 청사에서 브리핑을 열고 “에픽 퓨리 작전(Operation Epic Fury·장엄한 분노)이 미국의 결정적인 군사적 승리로 끝났다”며 “전장에서의 역사적이고 압도적인 승리”라고 발표했다.

그는 이란이 휴전을 간청했으며 도널드 트럼프 미 대통령이 용기와 결의를 보여주며 이같은 순간을 구축한 것이라고 강조했다.

헤그세스 장관은 이란의 미사일 프로그램이 사실상 파괴됐다면서 발사대와 생산시설, 기존의 비축분이 초토화돼 거의 완전히 무력화된 상황이라고 주장했다.

그는 “이란의 방위 산업 기반을 완전히 파괴했으며 이것이 우리 임무의 핵심축이었다”면서 “그들은 더 이상 미사일을 만들 수 없을 것”이라고 덧붙였다.

이란의 농축 우라늄에 대해서는 이란이 미국에 넘길 것이라면서 그렇지 않으면 미국이 직접 가져올 것이라고 했다.

헤그세스 장관은 “이번 합의는 그들(이란)이 절대로 다시는 핵무기를 갖지 않는다는 것을 의미한다”면서 “그들이 가져서는 안 되는 어떤 핵물질도 당장 제거될 것”이라고도 했다.

헤그세스 장관은 국방부의 역할이 현재로서는 끝났다면서 휴전 합의와 함께 진정한 평화의 기회가 왔다고 강조했다.

그러나 대이란 군사작전에 참여한 미군이 만일을 대비해 대비태세를 유지할 것이라고 부연했다. 휴전 합의가 깨지거나 제대로 이행되지 않을 경우 이란에 대한 공격을 재개할 수 있음을 경고한 것이다.

미국과 이란은 전쟁 38일 만인 전날 호르무즈 해협 개방을 조건으로 2주간 휴전에 전격 합의했다.