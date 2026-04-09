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“곰팡이 반점 1개 보여도 위험”…냉장고 김치, 바로 버려야 하는 이유 있었다

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김현주 기자 hjk@segye.com
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물가 부담에 “씻어 먹자” 유혹 커져…보이지 않는 오염 진행 가능성
한국인 나트륨 3136mg…WHO 권고 2000mg보다 높은 섭취 구조
가열해도 독소 완전 제거 어려워…냄새·색 변하면 즉시 폐기 권고

서울의 한 아파트 주방. 저녁 식사를 준비하려 냉장고 김치통을 여는 순간, 익숙하지 않은 냄새가 먼저 올라온다.

 

곰팡이가 핀 김치는 겉만 제거해도 안전하다고 보기 어렵다. 내부까지 오염이 퍼졌을 가능성이 있다. 게티이미지
곰팡이가 핀 김치는 겉만 제거해도 안전하다고 보기 어렵다. 내부까지 오염이 퍼졌을 가능성이 있다. 게티이미지

표면에 찍힌 작은 점 하나. “곰팡이 반점 1개 보여도 위험하다”는 말이 떠오르는 순간, 손이 잠깐 멈춘다. “씻어 먹을까” 망설이지만, 사실 선택은 이미 갈려 있다. 이 김치, 먹어도 되는 걸까.

 

9일 질병관리청 국가건강정보포털 및 국민건강영양조사 자료에 따르면 우리 국민의 하루 평균 나트륨 섭취량은 3136mg(2023년 기준)으로 집계됐다. 세계보건기구(WHO) 권고 기준인 2000mg보다 높은 수준이다.

 

같은 자료에서 나트륨 섭취의 절반 이상이 김치류, 국·탕류 등 일상 식단에서 나온다. 여기에 보관 상태가 나빠진 김치까지 더해질 경우, 단순한 ‘짜다’ 수준을 넘어선 부담으로 이어질 수 있다.

 

◆보이는 건 일부…곰팡이는 이미 내부까지 퍼졌을 가능성

 

겉에 핀 곰팡이만 걷어내면 괜찮을까. 문제는 대부분의 사람들이 ‘눈에 보이는 것만 제거하면 된다’고 믿는 순간부터 시작된다.

 

곰팡이는 균사 형태로 퍼지며, 표면에 나타났을 때는 이미 내부까지 확산됐을 가능성이 있다.

 

식품의약품안전처는 곰팡이가 핀 식품의 경우 세척하거나 가열하더라도 안전성을 장담하기 어렵다고 안내한다.

 

일부 미생물은 줄어들 수 있지만, 곰팡이가 생성한 독소(마이코톡신)는 고온에서도 완전히 분해되지 않는 특성이 있다. 겉만 제거했다고 해서 안전해졌다고 단정하기 어려운 이유다.

 

◆고염분 식단 위에 ‘변질 식품’…몸 부담 더 커질 수 있다

 

김치는 대표적인 발효식품이지만 동시에 고염분 식품이다.

 

질병관리청 만성질환건강통계에 따르면 2023년 기준 만성콩팥병 유병률은 약 6.5% 수준이며, 연령이 높아질수록 증가하는 경향을 보인다.

 

고염분 식단은 혈압 상승을 통해 신장 기능 저하를 가속할 수 있다는 점에서, 여기에 변질 식품까지 더해질 경우 신체 부담은 더 커질 수 있다. 특히 고령층이나 기존 질환이 있는 경우라면 더 주의가 필요하다.

 

◆지금 당장 확인…버려야 하는 3가지 신호

 

냉장고 속 김치를 꺼냈다면 다음 기준부터 확인하는 것이 좋다.

 

△검은색·초록색 반점 등 곰팡이 흔적

△발효 향이 아닌 쿰쿰하고 불쾌한 냄새

△국물 위 부유물 또는 색 변화

 

이 가운데 하나라도 해당하면 섭취보다 폐기가 안전하다.

 

김치 표면의 흰 막은 골마지일 수 있지만, 색이 변하거나 냄새가 달라졌다면 이미 변질이 진행된 신호다. 게티이미지
김치 표면의 흰 막은 골마지일 수 있지만, 색이 변하거나 냄새가 달라졌다면 이미 변질이 진행된 신호다. 게티이미지

김치 표면에 얇게 생기는 흰 막은 ‘골마지’라 불리는 효모층일 수 있다. 다만 색 변화나 냄새 이상이 함께 나타났다면 이미 변질 단계로 넘어갔을 가능성이 크다.

 

“조금 아까운데 한 번만 먹을까.” 그 생각이 드는 순간이 가장 위험하다. 김치통을 들어 올려 음식물 쓰레기통에 비우는 선택이, 병원을 갈지 말지를 가르는 기준이 된다.

 

[김치 폐기 여부, 이렇게 판단합니다]

 

-즉각 폐기 신호 3가지 : 곰팡이 반점, 쿰쿰한 냄새, 국물 부유물·색 변화

-많이 하는 착각 : 세척·가열로 해결된다고 생각하지만 안전성 보장 어려움

-건강 리스크 : 고염분 식단에 변질 식품까지 더해질 경우 신체 부담 증가

김현주 기자

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