“곰팡이 반점 1개 보여도 위험”…냉장고 김치, 바로 버려야 하는 이유 있었다

물가 부담에 “씻어 먹자” 유혹 커져…보이지 않는 오염 진행 가능성

한국인 나트륨 3136mg…WHO 권고 2000mg보다 높은 섭취 구조

가열해도 독소 완전 제거 어려워…냄새·색 변하면 즉시 폐기 권고

서울의 한 아파트 주방. 저녁 식사를 준비하려 냉장고 김치통을 여는 순간, 익숙하지 않은 냄새가 먼저 올라온다.

곰팡이가 핀 김치는 겉만 제거해도 안전하다고 보기 어렵다. 내부까지 오염이 퍼졌을 가능성이 있다. 게티이미지

표면에 찍힌 작은 점 하나. “곰팡이 반점 1개 보여도 위험하다”는 말이 떠오르는 순간, 손이 잠깐 멈춘다. “씻어 먹을까” 망설이지만, 사실 선택은 이미 갈려 있다. 이 김치, 먹어도 되는 걸까.

9일 질병관리청 국가건강정보포털 및 국민건강영양조사 자료에 따르면 우리 국민의 하루 평균 나트륨 섭취량은 3136mg(2023년 기준)으로 집계됐다. 세계보건기구(WHO) 권고 기준인 2000mg보다 높은 수준이다.

같은 자료에서 나트륨 섭취의 절반 이상이 김치류, 국·탕류 등 일상 식단에서 나온다. 여기에 보관 상태가 나빠진 김치까지 더해질 경우, 단순한 ‘짜다’ 수준을 넘어선 부담으로 이어질 수 있다.

◆보이는 건 일부…곰팡이는 이미 내부까지 퍼졌을 가능성

겉에 핀 곰팡이만 걷어내면 괜찮을까. 문제는 대부분의 사람들이 ‘눈에 보이는 것만 제거하면 된다’고 믿는 순간부터 시작된다.

곰팡이는 균사 형태로 퍼지며, 표면에 나타났을 때는 이미 내부까지 확산됐을 가능성이 있다.

식품의약품안전처는 곰팡이가 핀 식품의 경우 세척하거나 가열하더라도 안전성을 장담하기 어렵다고 안내한다.

일부 미생물은 줄어들 수 있지만, 곰팡이가 생성한 독소(마이코톡신)는 고온에서도 완전히 분해되지 않는 특성이 있다. 겉만 제거했다고 해서 안전해졌다고 단정하기 어려운 이유다.

◆고염분 식단 위에 ‘변질 식품’…몸 부담 더 커질 수 있다

김치는 대표적인 발효식품이지만 동시에 고염분 식품이다.

질병관리청 만성질환건강통계에 따르면 2023년 기준 만성콩팥병 유병률은 약 6.5% 수준이며, 연령이 높아질수록 증가하는 경향을 보인다.

고염분 식단은 혈압 상승을 통해 신장 기능 저하를 가속할 수 있다는 점에서, 여기에 변질 식품까지 더해질 경우 신체 부담은 더 커질 수 있다. 특히 고령층이나 기존 질환이 있는 경우라면 더 주의가 필요하다.

◆지금 당장 확인…버려야 하는 3가지 신호

냉장고 속 김치를 꺼냈다면 다음 기준부터 확인하는 것이 좋다.

△검은색·초록색 반점 등 곰팡이 흔적

△발효 향이 아닌 쿰쿰하고 불쾌한 냄새

△국물 위 부유물 또는 색 변화

이 가운데 하나라도 해당하면 섭취보다 폐기가 안전하다.

김치 표면의 흰 막은 골마지일 수 있지만, 색이 변하거나 냄새가 달라졌다면 이미 변질이 진행된 신호다. 게티이미지

김치 표면에 얇게 생기는 흰 막은 ‘골마지’라 불리는 효모층일 수 있다. 다만 색 변화나 냄새 이상이 함께 나타났다면 이미 변질 단계로 넘어갔을 가능성이 크다.

“조금 아까운데 한 번만 먹을까.” 그 생각이 드는 순간이 가장 위험하다. 김치통을 들어 올려 음식물 쓰레기통에 비우는 선택이, 병원을 갈지 말지를 가르는 기준이 된다.