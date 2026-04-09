제주 150㎜ 등 10일 낮까지 전국에 많은 비…집중호우도

제주·전남·경남·서해안은 이미 비 시작…전남·남해안·지리산 50∼100㎜

강풍 동반…충남서해안·전라해안·제주 '기상해일' 주의

9일 전국에 많은 비가 내리겠다.



중국 중부지방에서 저기압이 다가오며 오전 8시 현재 제주와 전남, 경남, 충남서해안을 중심으로 비가 내리고 있다. 제주와 전남엔 새벽 5∼30㎜, 전북과 영남엔 5㎜ 안팎 비가 이미 내렸다.

제주 서귀포시 남원읍 하례리 입구에서 우산을 쓴 시민들. 연합뉴스

비는 오전 중 전국으로 확대돼 대부분 지역에서 10일 낮까지 이어지겠다.



경기동부와 강원내륙·산지는 10일 늦은 오후까지 조금 더 길게 강수가 계속되는 곳이 있겠다.



예상 강수량은 제주(북부 제외) 50∼150㎜(산지 최고 250㎜ 이상·중산간과 남부 최고 180㎜ 이상), 광주·전남·부산·경남남해안·지리산 부근 50∼100㎜(전남남해안·경남서부남해안·지리산 부근 최고 120㎜ 이상), 제주북부 30∼100㎜, 대전·세종·충남·전북·울산·경남내륙 30∼80㎜, 수도권·강원내륙·강원산지·강원북부동해안·충북·대구·경북·울릉도·독도 20∼60㎜, 서해5도·강원중부동해안·강원남부동해안 10∼40㎜이다.



제주와 남해안, 지리산 부근엔 시간당 강우량 20∼30㎜의 집중호우가 쏟아질 때가 있겠다. 특히 제주 산지와 중산간에는 이날 오후까지와 10일 새벽 시간당 30∼50㎜씩 폭우가 내릴 수 있다.



충남·호남 서해안과 제주에 오전부터, 전남남해안과 영남해안에 오후부터 순간풍속 시속 70㎞(산지는 90㎞) 이상의 강풍이 불 전망이다. 나머지 지역에도 순간풍속 시속 55㎞(산지는 70㎞) 안팎으로 바람이 거세게 불겠다.



비를 뿌리는 저기압의 영향으로 오전 중 충남서해안과 호남해안, 제주에 기상해일이 들이닥칠 수 있겠다. 제주엔 오후에서 저녁 사이 또 기상해일 발생 위험성이 있겠다.



남해안과 제주해안엔 너울도 유입되겠으니 해안엔 되도록 가지 않는 편이 좋겠다.



전국이 흐리면서 예년 이맘때보다 약간 쌀쌀한 상태가 이어지겠다.



오전 8시 주요 도시 기온은 서울 10.6도, 인천 11.3도, 대전 9.7도, 광주 10.7도, 대구 10.9도, 울산 13.5도, 부산 12.5도다.



낮 최고기온은 11∼18도일 것으로 예상된다.

<연합>