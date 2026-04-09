서울시장 탈환 노리는 與, 본경선 마무리… 국조특위는 검찰청 현장조사 [투데이 여의도 스케치]

정치는 말이다. 정치인의 신념과 철학, 정당의 지향점은 그들의 말 속에 담긴 메시지를 통해 유권자들에게 전달된다. 누가, 왜, 어떤 시점에 그런 발언을 했느냐를 두고 시시각각 뉴스가 쏟아진다. 권력자는 말이 갖는 힘을 안다. 대통령, 대선 주자, 여야 대표 등은 메시지 관리에 사활을 건다. 사회관계망서비스(SNS) 시대에는 인터넷에 올리는 문장의 토씨 하나에도 공을 들인다. 팬덤의 시대, 유력 정치인의 말과 동선을 중심으로 여의도를 톺아보면 권력의 흐름이 포착된다. 그 말이 때론 정치인에게 치명적인 비수가 되기도 한다. 언론이 집요하게 정치인의 입을 쫓는 이유다.

전현희, 박주민, 정원오 더불어민주당 서울시장 예비후보가 지난 5일 서울 영등포구 중앙당사에서 열린 서울특별시장 공직선거 후보자 선출을 위한 본경선 합동연설회에서 파이팅을 외치고 있다. 왼쪽부터 소병훈 선거관리위원장, 전현희, 박주민, 정원오 예비후보, 김남근 공명선거관리 분과위원장. 공동취재사진

① 與 서울시장 후보 본경선 결과 발표

더불어민주당 서울시장 후보를 선출하는 본경선 결과가 9일 발표된다. 지난 7일부터 진행된 본경선은 일반 국민 여론조사와 권리당원 투표를 각각 50%씩 반영한다. 전현희·박주민·정원오(기호순) 예비후보 중 과반 득표자가 본선 후보로 확정된다. 과반 득표자가 없을 경우 상위 득표자 2인에 대해 17∼19일 결선투표를 진행해 최종 1인을 선출할 예정이다.

이번 경선의 특징은 세 후보의 개성과 이력이 뚜렷하다는 점이다. 문재인정부 때 국민권익위원장에 임명됐던 전 후보는 윤석열정부의 사퇴 압박에 굴하지 않고 법정 임기 3년을 마치고 퇴임했다. 그 과정에서 감사원의 ‘표적 감사’ 및 검찰 수사를 받았으나 불기소 처분을 받았다. 이재명정부 출범 후 감사원은 전 후보에게 사과했다. 현재 전 후보는 국회 법제사법위원으로 활동하며 검찰개혁 입법에 관여하고 있다.

박 후보는 이재명 대통령의 당대표 시절 원내운영수석 부대표로서 호흡을 맞추며 성과를 낸 점을 자신의 특장점으로 꼽는다. 보건복지위원회에서 활동하며 연금·의료개혁에 관여했고 파업 중인 전공의들의 복귀를 유도해 의료대란 수습에 앞장섰다는 평가를 받는다. 그가 복지위원장 시절 국립의학전문대학원법을 상임위에서 통과시키자 이 대통령은 엑스(X)에 “감사하다”고 적었다.

정 후보는 3선 서울 성동구청장 출신이다. 강한 행정력을 자신의 최대 강점으로 꼽는다. 서울 곳곳에 제2, 제3의 성수동을 만들어 활기를 불어넣겠다는 것이 그의 구상이다. 이 대통령이 지난해 12월 X에서 성동구민들의 구정 만족도가 92.9%에 달한 점을 언급하며 정 후보에 대해 “일을 잘하기는 잘하나 보다. 저의 성남 시정 만족도가 꽤 높았는데 저는 명함도 못 내밀 듯”이라고 해 화제가 됐다.

'쌍방울 대북 송금' 의혹 사건의 수사 책임자인 박상용 인천지검 부부장검사가 지난 3일 서울 여의도 국회에서 열린 윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹사건 진상규명 국정조사 특별위원회 전체회의에서 증인선서를 거부한 뒤 서영교 위원장으로부터 퇴장당한 뒤 엘리베이터에 탑승하고 있다. 뉴시스

② 국조특위, 검찰청 현장조사

국회 윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 진상규명을 위한 국정조사 특별위원회(위원장 서영교)는 9일 수원지검과 서울중앙지검에 대한 현장조사에 나선다. 수원지검은 쌍방울그룹 대북송금 사건 수사 과정에서 ‘연어 술 파티’와 ‘진술 세미나’가 열렸다고 의심받는 그 검찰청이다. 그 일들이 벌어졌다는 1313호 검사실과 ‘창고’로 불렸다는 사무실, 영상녹화조사실 등이 특위의 주요 조사 대상지다.

당시 사건을 수사했던 박상용 검사는 제기된 의혹을 전부 부인하는 입장이다. 그러나 민주당은 국정조사에 나온 교도관들이 박 검사와 상반된 증언을 한 점, 박 검사와 이화영 전 경기도 평화부지사 측 서민석 변호사 간 통화 녹취록이 진술 회유 정황을 보여주는 점 등을 토대로 당시 검찰이 ‘조작 기소’를 했다고 본다. 민주당은 지난해 9월 검찰개혁 공청회와 10월 국정감사에서 박 검사가 진술 회유 등을 부인한 것은 허위 증언이었다고 보고 그를 위증죄로 고발하기로 했다.

한편 법무부는 박 검사의 정치 중립 의무 위반 여부를 감찰 중이다. 박 검사가 여러 방송 인터뷰에 응하고 국민의힘이 ‘청문회’ 형식으로 연 행사에 나가 의원 질의에 답변한 것은 ‘정치 행위’를 한 것이라는 여당 측 문제 제기에 따른 것이다. 박 검사는 지난 3일 국정조사에서 증인 선서를 거부한 이유를 설명할 기회를 얻지 못해 어쩔 수 없이 외부에서 본인의 뜻을 밝혔을 뿐이라는 입장이다.

특위의 서울중앙지검 조사는 대장동 일당인 남욱 변호사가 48시간 갇혀 있었다는 구치감을 살펴보기 위해서다. 여당은 이러한 검찰의 조사 행태가 중대한 인권침해라고 본다. 구치감은 피고인이나 피의자를 일시적으로 대기시키기 위해 법원 또는 검찰청에 마련한 공간이다.

특위는 현장조사는 마친 뒤 국회로 복귀해 서해 공무원 피격 사건과 관련한 기관보고도 받을 예정이다.