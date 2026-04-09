SK인텔릭스, 대한적십자사와 ‘사랑의 빵나눔’ 전개···지역사회 온기

SK인텔릭스는 지난해에 이어 올해도 대한적십자사와 함께 ‘사랑의 빵나눔’ 봉사활동을 전개한다고 9일 밝혔다.

SK인텔릭스는 지난해에 이어 올해도 대한적십자사와 함께 ‘사랑의 빵나눔’ 봉사활동을 전개한다고 9일 밝혔다. SK인텔릭스 제공

‘사랑의 빵나눔’은 직접 만든 빵을 지역 취약계층을 비롯한 저소득층과 복지기관에 전달하는 SK인텔릭스의 참여형 봉사 프로그램이다.

지난해 전국 24개 지역에서 임직원 240여명이 참여한 데 이어, 올해는 참여 인원이 2배 이상 늘어난 530여명이 지역 소외계층 680여 세대와 기관 등에 나눔을 이어갈 계획이다.

안진영 SK인텔릭스 CSR 담당 매니저는 “구성원들이 직접 참여해 이웃과 온기를 나누는 과정에서 나눔의 가치를 더욱 깊이 체감할 수 있도록 이번 프로그램을 마련했다”고 말했다.

이어 “앞으로도 다양한 사회공헌 활동을 통해 사회적 가치 창출을 확대해 나갈 것”이라고 덧붙였다.

SK인텔릭스는 다양한 계층에 위로와 희망의 메시지를 전하기 위한 사회공헌 활동을 지속 추진 중이다.

올해도 모기업 SK네트웍스와 연계한 다양한 프로그램을 마련해 지역사회 발전과 사회적 가치 창출에 기여할 계획이다.