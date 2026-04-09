“끝이 더러우면 안 돼”…장윤정이 굳이 비싼 치약 쓰는 이유

가수 장윤정이 작곡가 활동과 관련, 무료로 곡 작업을 한다는 원칙을 포기했다고 밝혔다. 아울러 치약에 돈을 많이 쓰는 이유를 공개해 눈길을 끌었다.

지난 8일 장윤정의 유튜브 채널 ‘장공장장윤정’에는 그가 신곡 녹음을 하는 과정을 담은 영상이 공개됐다.

유튜브 채널 ‘장공장장윤정’ 캡처

영상에서 장윤정은 녹음실에서 목을 풀며 “오늘 중요한 일정이 있어서 준비를 해야 한다”고 말했다. 이어 “오랜만에 공장을 돌리는 날인데 일이 많이 밀려 있다”고 현재 작업 상황을 전했다.

장윤정은 최근 ‘장공장장’이라는 이름으로 작곡 활동을 병행하고 있다. 그는 “원래는 작곡을 하면서 외부 의뢰는 받지 않겠다고 다짐했다”며 기존 입장을 언급하며 “의뢰가 너무 많이 들어오고 부탁이 간절해 거절하기 쉽지 않았다”고 설명했다.

유튜브 채널 ‘장공장장윤정’ 캡처

특히 곡 작업에 드는 비용 부담도 현실적인 한계로 작용했다고 밝혔다. 장윤정은 “편곡비, 녹음실 비용, 세션비, 후반 작업비까지 들어가는 돈이 적지 않다”며 “이걸 계속 내 돈으로 감당하는 건 쉽지 않다. 이제는 돈을 받으면서 직업처럼 작업을 하고 있다”고 덧붙였다.

또한 장윤정은 녹음 등을 할 때 청결을 중요하게 생각한다고 밝혔다. 그는 “내가 중요하게 생각하는 포인트들이 있다”며 “끝이 더러우면 안 된다. 눈끝, 코끝, 입끝, 귀끝, 손끝이 청결해야 한다, 정이 뚝 떨어지는 포인트를 되게 중요하게 생각한다”고 설명했다.

유튜브 채널 ‘장공장장윤정’ 캡처

이어 “내가 디렉션을 할 때 어느 때보다 말을 많이 해야 한다. 그리고 직접 코러스를 하다 보면 입에 침이 말라버린다. 가까이서 이야기하다 보면 입 안 청결이 되게 중요하다”면서 “집에서 양치를 하고 화도 바로 직전에 양치를 하려고 공구통처럼 많이 챙겨서 다닌다. 내가 치약에 돈을 진짜 많이 쓴다. 입안에 들어가는 것이기 때문에 비싼 걸 쓴다”고 덧붙였다.