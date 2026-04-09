휴전 랠리에…세계 최대 부자들 하루새 자산 392조원 급증

블룸버그 억만장자 지수 집계

작년 '상호관세 유예' 이후 두번째 증가 폭

A young businessman is getting dressed for a meeting. The beginning of a new working week.

미국과 이란이 2주간 휴전에 합의한 뒤 증시가 급등하면서 세계 500대 갑부들의 자산이 하루 사이에 총 2천650억달러(약 392조원)가 불어난 것으로 파악됐다.



블룸버그 통신은 자사 '블룸버그 억만장자 지수'(BBI)를 인용해 8일(현지시간) 세계 500대 갑부들의 일일 자산 증가 폭이 BBI 집계 이후 역대 두 번째로 컸다고 9일 보도했다.



역대 최대 증가 폭(3천40억달러)은 작년 4월 도널드 트럼프 미국 대통령이 90일 상호관세 유예를 선언했을 당시 기록한 바 있다.



미국 증시의 지표 역할을 하는 스탠다드앤드푸어스(S&P)500 지수는 8일 전날 발표된 휴전 합의를 계기로 유가 급등세가 꺾이고 호르무즈 해협의 통행이 재개될 것이라는 기대감이 커지면서 2.5% 상승했다.



이번 랠리의 최대 수혜자는 페이스북·인스타그램 운영사인 메타플랫폼(메타)의 마크 저커버그 창업자 겸 최고경영자(CEO)였다.



BBI에 따르면 메타 주가가 6.5% 뛰면서 저커버그 CEO의 총자산은 하루 사이 128억달러(약 19조원)가 늘어났다.



세계 최대 명품 그룹인 프랑스 LVMH의 베르나르 아르노 회장, 구글 공동 창업자인 래리 페이지와 세르게이 브린도 각각 하루 만에 80억달러(약 12조원) 이상 자산이 증가했다.



BBI 집계를 보면 이날 하루 자산이 10억달러(약 1조4천800억원) 이상 불어난 갑부는 61명에 달했다.



단 이번 급등은 500대 갑부들의 자산 손실 흐름을 되돌릴 수 있을 정도는 아니었다고 블룸버그는 전했다. 올해 인공지능(AI) 거품 논란과 이란 전쟁 발발의 여파로 시장 침체가 거듭돼 거부들의 재산이 크게 줄었다는 것이다.



8일의 실적을 반영해도 500대 갑부들의 전체 자산은 작년 연말 대비 388억달러(약 57조4천억원) 손실을 기록한 것으로 집계됐다.

<연합>