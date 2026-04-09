코스피, 장초반 0.6% 내린 5,830대…코스닥은 상승 전환

외국인, 매도세로 돌아서며 지수 눌러…개인·기관은 동반 순매수

삼성전자 1.6% 내려…SK하이닉스 1% 가까이 내렸지만 '100만 닉스' 유지

코스피가 9일 하락 출발해 5,830대를 나타내고 있다.



이날 오전 9시 18분 현재 코스피는 전날보다 37.07포인트(0.63%) 내린 5,835.27이다.

코스피가 전 거래일(5872.34)보다 45.89포인트(0.78%) 하락한 5826.45에 개장한 9일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 지수가 표시되고 있다. 코스닥 지수는 전 거래일(1089.85)보다 6.45포인트(0.59%) 내린 1083.40에 거래를 시작했다. 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일 주간거래 종가(1470.6원)보다 10.0원 오른 1480.6원에 출발했다.

지수는 전장 대비 45.89포인트(0.78%) 내린 5,826.45로 개장해 하락세를 이어가고 있다.



서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전장보다 10.0원 오른 1,480.6원으로 개장했다.



유가증권시장에서는 외국인이 658억원 순매도 중이다. 개인은 7억원, 기관은 649억원 각각 순매수하는 모습이다.



코스피200선물시장에서는 기관이 1천655억원 매도 우위를 나타내고 있고, 개인과 외국인은 각각 7억원과 1천667억원 순매수 중이다.



간밤 뉴욕 증시는 이란 전쟁 휴전 기대감이 반영되며 3대 지수가 일제히 급등했다.



다우존스30 산업평균지수는 전장보다 2.85% 급등해 1,325.46포인트 올라 작년 4월 이후 최대 상승폭을 기록했다.



스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수와 나스닥 종합지수도 각각 2.51%와 2.80% 뛰었다.



전날 미국과 이란이 파키스탄의 2주 휴전안에 사실상 합의하며 위험자산 선호 심리가 되살아난 영향으로 풀이된다.



미국과 이란은 현지 시각으로 오는 11일 파키스탄 수도 이슬라마바드에서 첫 번째 종전 협상을 열 예정이다.



중동 사태를 둘러싼 긴장이 완화하자 국제유가도 큰 폭 내리며 100달러를 하회했다.



런던 ICE 선물거래소에서 6월 인도분 브렌트유는 전장보다 13.29% 하락해 배럴당 94.75달러에 거래를 마쳤고, 뉴욕상업거래소에서 5월 인도분 서부 텍사스산 원유(WTI)도 16.41% 내린 94.41달러에 마감했다.



간밤 공개된 연방공개시장위원회(FOMC) 회의록에서 연방준비제도(Fed·연준) 위원들은 당분간 기준금리 동결에 대체로 동의했다. 다만 이는 시장이 예측할 수 있었던 내용이었던 만큼, 영향이 제한적이었던 것으로 풀이된다.



시장이 미국과 이란의 협상 과정을 지켜보는 가운데 이날 국내 증시는 차익 실현 물량이 출회되며 장 초반 하락세를 이어가는 중이다.



한지영 키움증권 연구원은 "오늘 국내 증시는 전날 폭등세에 대한 차익 실현 물량과 장중 전쟁 관련 뉴스 흐름에 영향을 받으면서 상승 탄력이 감소할 것"이라고 전망했다.



이날 삼성전자[005930]는 1.66% 내린 20만7천원에 거래되고 있다. 장 초반 한때 2.85% 내린 20만4천500원까지 밀리기도 했다.



SK하이닉스[000660]는 0.92% 내린 102만3천500원이다. 1.74% 내린 채 개장해 한때 100만7천원까지 밀렸지만, 여전히 '100만 닉스'를 유지하고 있다.



시가총액 상위 종목들은 등락이 갈렸다.



SK스퀘어[402340](-0.52%), 한화에어로스페이스[012450](-2.90%), 두산에너빌리티[034020](-0.79%) 등은 내리고 있지만 현대차[005380](0.59%), LG에너지솔루션[373220](2.34%), 삼성바이오로직스[207940](0.56%), 기아[000270](2.01%) 등은 오르고 있다.



업종별로 보면 보험(-2.64%), 전기·전자(-1.13%), 오락·문화(-0.62%)가 하락 중이다. 통신(4.91%), 화학(2.15%), 음식료·담배(1.22%)는 상승 추세다.



코스닥 지수는 전장 대비 0.48포인트(0.04%) 오른 1,090.33이다.



지수는 6.45포인트(0.59%) 내린 1,083.40으로 개장했지만, 상승 전환했다.



코스닥 시장에서는 개인이 2천87억원 순매수하며 지수를 끌어올리고 있다. 다만 외국인과 기관이 각각 1천74억원과 1천71억원 매도 우위를 보이며 지수를 누르고 있다.



시가총액 상위주 중 에코프로[086520](-0.07%)와 알테오젠[196170](-1.34%), 리노공업[058470](-3.51%) 등은 내림세다. 삼천당제약[000250](11.96%), 레인보우로보틱스[277810](0.66%), 에이비엘바이오[298380](1.01%) 등은 오름세다.



에코프로비엠[247540] 주가는 전날 종가와 동일하게 유지되고 있다.

<연합>