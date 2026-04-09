1∼2월 나라살림 적자 14조원…수입 증가에 작년보다 개선

'추경안 미반영' 총지출 12조원 늘어…3월 국고채 금리 상승

올해 1∼2월 나라살림 적자 규모가 14조원으로 집계됐다.



총지출 증가에도 세수 호조로 재정수지는 개선됐다.



9일 기획예산처가 발표한 '월간 재정동향 4월호'에 따르면 올해 들어 2월까지의 총수입은 작년 동기보다 18조6천억원 증가한 121조6천억원으로 집계됐다.



국세수입이 71조원으로 작년보다 10조원 늘었다.



근로소득세와 부동산 거래량 증가 등에 따른 양도소득세 증가로 소득세가 2조4천억원 증가했다.



부가가치세는 환급 감소, 수입액 증가로 4조1천억원 늘었다.



올해 들어 증권거래세율이 인상되고 거래대금이 폭증하며 증권거래세도 1조2천억원 증가했다.



세외수입과 기금 수입도 각각 작년보다 5조3천억원, 3조3천억원 증가했다.



2월 누계 총지출은 128조7천억원으로, 작년 동기보다 12조원 늘었다.



총수입에서 총지출을 뺀 통합재정수지는 7조1천억원 적자를 기록했다.



통합재정수지에서 국민연금 등 4대 보장성 기금을 차감해 정부의 실질적인 재정 상태를 보여주는 관리재정수지는 14조원 적자였다. 역대 10번째 수준이다.



총지출 증가에도 수입이 더 큰 폭으로 늘면서 관리재정수지 적자 규모는 작년보다 3조9천억원 줄었다.



추가경정예산안은 아직 반영되지 않았다. 국회에서 의결되면 오는 6월 발표될 4월 기준 재정수지부터 적용될 예정이다.



2월 말 중앙정부 채무는 전월보다 26조5천억원 증가한 1천312조5천억원으로 집계됐다.



3월 국고채는 21조2천억원 발행됐다.



3월 국고채 금리는 중동지역 지정학적 리스크에 따른 국제유가 급등, 인플레이션 우려 등으로 전월보다 상승했다.



1∼3월 국고채 발행량은 61조5천억원으로 연간 총발행 한도의 27.2%를 차지한다.



3월 외국인의 국고채 보유 잔액은 전월보다 7조원 감소했다.

<연합>