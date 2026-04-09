'신비주의' 임성한 작가, 인기 유튜버 엄은향 채널 출연 예고

그동안 '신비주의'를 고집했던 임성한 작가가 유튜버 엄은향 채널에 출연을 예고했다. 엄은향 인스타그램 스토리 캡처, 임성한 작가 프로필 사진

그동안 ‘신비주의’를 고집했던 피비(Phoebe) 임성한 작가가 유튜버 엄은향 채널에 출연을 예고했다.

지난 7일 유튜브 크리에이터 엄은향은 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 임성한 작가의 방송 출연 소식을 알렸다.

그는 “긴급 공지라지. 말있죠…! 임성한 작가님께 연락왔다지! 다음주 <엄은향> 100만 구독 기념 첫 라이브 합니다. 게스트 임성한 작가.”라고 발표하며 자신의 유튜브 채널에 임성한 작가가 게스트로 출연하는 것에 대한 기쁨을 가감 없이 표현했다.

구독자 63만명을 보유한 엄은향은 지금까지 ‘임성한 VS 김은숙 드라마 속 대사 특징’, ‘학창시절 임성한 vs 홍상수’, ‘2000년대 뮤비 임성한 작가 버전’, ‘해리포터를 임성한 작가가 썼다면’, ‘병문안 갔을 때 임성한 작가 특징’ 등 임성한 작가 특유의 문체와 어조, 전개 방식 등을 분석해 패러디한 영상을 업로드했다.

'임성한 VS 김은숙 드라마 속 대사 특징'을 패러디 한 유튜버 엄은향의 영상. 유튜브 채널 '엄은향' 영상 캡처

임성한 작가는 지금까지 방송 출연 및 인터뷰를 거의 하지 않았으며, 얼굴이 공개된 사진은 3장일 정도로 베일에 싸여 있는 인물이다. 그런 임성한 작가가 자신을 패러디한 유튜버의 채널에 출연한다는 것은 작가 본인도 자신에 대한 여론을 의식하고 있었음은 물론, 그가 라이브 방송에 출연해 어떤 이야기를 풀어낼지 관심이 쏠린다.

임성한 작가는 지금까지 MBC ‘보고 또 보고’(1998) ‘온달 왕자들’(2000) ‘인어아가씨’(2002) ‘왕꽃선녀님’(2004) ‘아현동 마님’(2007) ‘보석비빔밥’(2009) ‘오로라 공주’(2013) SBS ‘하늘이시여’(2005) ‘신기생뎐’(2011) 등 수많은 히트작을 집필했다.

하지만 그가 집필한 드라마는 독특한 소재와 예측할 수 있는 전개와는 전혀 다른 방향으로 이야기가 흘러가는 등 시청자들을 설득하지 않은 채 파격적인 내용으로 이야기를 끝맺기도 해 보는 이들의 뭇매를 맞기도 했다. 이로 인해 임성한 작가는 이른바 ‘막장 대모’라고 불리기도 했다.

그런 그가 들려줄 자신의 세계관과 작품 바깥 ‘임성한’이라는 작가의 이야기에 대하여, 그리고 지금까지 집필한 작품에 대해 어떤 이야기가 오갈지 관심이 모인다.

드라마 '닥터신'의 예고편 영상. TV조선 프로그램 예고 영상 캡처

한편, 2021년 오랜 공백 끝에 ‘피비’라는 필명으로 돌아온 임성한 작가는 TV CHOSUN과 세 시즌에 걸쳐 ‘결혼작사 이혼작곡’을 선보이며 높은 시청률을 이끌었고, 현재는 TV CHOSUN 메디컬 스릴러 드라마 ‘닥터신’을 선보이고 있다.

‘닥터신’은 메디컬 스릴러 드라마로, ‘뇌 체인지’를 소재로 한다. 신의 영역에 도전하는 천재 의사와 하루아침에 뇌가 망가져 영혼을 잃어가는 여자의 이야기를 다룬 드라마로, 금기의 영역에 손을 댄 이들이 보여주는 파국을 보여준다.