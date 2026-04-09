“백화점에서 만나요”… 신세계라이브쇼핑, ‘맨즈컬렉션’ 팝업 오픈

신세계라이브쇼핑이 오프라인 팝업 매장을 열고 자체 남성 브랜드 ‘신세계맨즈컬렉션’을 선보인다.

신세계라이브쇼핑은 10일부터 19일까지 열흘간 신세계백화점 강남점 7층에서 ‘신세계맨즈컬렉션’ 팝업 매장을 운영한다고 9일 밝혔다.

신세계맨즈컬렉션 이미지. 신세계라이브쇼핑

상품을 TV방송과 모바일앱을 통해 소개하는 것을 넘어 고객이 직접 상품을 경험할 수 있도록 하고 이를 다시 현장 콘텐츠로 만드는 선순환 구조를 구축하겠다는 취지다.

신세계맨즈컬렉션은 신세계라이브쇼핑이 집중 육성 중인 단독 남성 브랜드다. 신세계인터내셔날이 디자인을 맡았다.

합리적인 가격과 안정적인 품질을 앞세워 중장년 고객층을 중심으로 호응을 얻고 있다. ‘기본에 충실한 옷’이라는 브랜드 철학을 기반으로 과하지 않으면서도 오래 입을 수 있는 디자인을 강조해왔다.

이번 팝업에서는 여름 수트와 린넨 재킷 등 비즈니스 캐주얼뿐 아니라 스웨이드재킷, 풀오버, 테일러링 데님 등 회사와 일상에서 동시에 입을 수 있는 아이템을 선보인다. 현장에서 신세계라이브쇼핑 앱에 접속해 혜택을 누릴 수 있는 이벤트도 마련했다.

강혜연 신세계라이브쇼핑 패션팀장은 “신세계맨즈컬렉션은 신세계라이브쇼핑이 계열사와의 협업을 통해 키워온 브랜드”라며 “백화점이라는 신뢰도 높은 공간에서의 경험과 방송의 디테일을 결합해 신세계 고객에게 한층 더 믿을 수 있는 브랜드 경험을 제공하겠다”고 말했다.