“거장 김은희 남편입니다”…장항준, 직원 결혼식 주례 약속 지켰다

영화 ‘왕과 사는 남자’로 흥행몰이 중인 장항준 감독이 바쁜 일정 속에서도 소속사 직원의 결혼식 주례를 맡아 화제다.

8일 유튜브 채널 ‘비보티비’에 공개된 영상에 따르면, 장 감독은 최근 직원 결혼식에 참석해 직접 주례를 진행했다. 이같은 사실은 방송인 송은이의 언급으로 알려졌다.

장항준 감독. 쇼박스

송은이는 “지금 흥행 가도를 달리고 있는 장항준 감독님이 너무 바쁜데도 비보 직원 결혼식에 의리 있게 참석해 주례를 봐주셨다”며 “직원이 감독이 지금처럼 고점이 아니라 영화 개봉 전 저점일 때 부탁했는데 흔쾌히 수락했다”고 전했다.

결혼식 현장에서 장 감독은 특유의 유머로 분위기를 이끌었다. 그는 “나는 한국이 낳은 세계적인 거장 김은희 작가의 남편 장항준”이라고 자신을 소개해 웃음을 자아냈다.

유튜브 채널 ‘비보티비’ 캡처

이어 장 감독은 “나는 지금으로부터 28년 전 김은희 작가와 결혼했다. 결혼 생활에 꼭 필요한 것을 말씀드릴까 한다”면서 자신의 경험을 바탕으로 한 현실적인 조언을 건넸다. 그는 “사이가 좋을 때는 상관없다. 안 좋은 일이 있을 때 어떻게 지내느냐가 굉장히 중요하다”고 강조했다.

또한 “아내의 편을 들어주는 게 중요하다”며 “나는 와이프가 부르면 벌떡 일어난다. ‘오빠, 물 한 잔만 떠주면 안 될까?’라고 하면 ‘그래’라고 대답하고 가져다준다. ‘고맙다’는 아내의 작은 한마디가 가족을 행복하게 한다”고 말했다.

유튜브 채널 ‘비보티비’ 캡처

아울러 “앞집 사람이나 회사 사람, 편의점 사장님에게 보이는 친절의 반의반만 해도 가족끼리 훨씬 행복해질 수 있다고 생각한다”고 덧붙이며 주례사를 마무리했다.

한편 ‘왕과 사는 남자’는 누적 관객 수 1600만명을 돌파하며 장기 흥행을 이어가고 있다.