이소라·홍진경, 파리 패션위크 도전… “내가 이 나이에?" 결국 눈물

이소라와 홍진경이 파리 패션위크에 도전한다. 유튜브 채널 'MBCentertainment' 영상 캡처

이소라와 홍진경이 파리 패션위크에 도전하는 가운데 결국 눈물을 보였다.

지난 8일 ‘소라와 진경’은 2차 티저 영상을 통해 파리 패션위크라는 세계 최정상 무대에 도전한 50대 슈퍼모델 이소라와 홍진경의 눈물겨운 고군분투기를 공개했다.

런웨이에 다시 서는 것도 쉽지 않지만, 파리 패션위크에 도전하게 된 이들. 유튜브 채널 'MBCentertainment' 영상 캡처

MBC 새 예능 ‘소라와 진경’은 90년대를 풍미한 1세대 슈퍼모델 이소라와 홍진경이 20대의 열정을 불태웠던 런웨이로 다시 한 번 돌아가는 과정을 담아낸 리얼리티 프로그램이다.

제1회 슈퍼모델 선발대회 우승자 이소라와 제2회 베스트 포즈상 수상자 홍진경, 50대에 접어든 두 사람이 파리 패션위크에 의미 있는 도전장을 내밀었다.

이번에 공개된 2차 티저 영상에서는 두 사람이 마주하게 될 현실적인 난관이 본격적으로 그려졌다.

90년대를 풍미한 1세대 슈퍼모델 이소라와 홍진경. 유튜브 채널 'MBCentertainment' 영상 캡처

두 사람도 처음에는 회의적인 반응을 보였다. 런웨이에 다시 서는 것도 쉽지 않은 일인데, 그 무대가 전 세계 최정상 모델들이 집결하는 파리이기 때문이다.

“본업인 모델로 돌아가서 파리 패션위크 런웨이에 도전한다”는 제작진의 프로젝트 목표를 듣고는, “90년대 슈퍼모델들이 이 나이에 가능한 일이라고 생각하냐?”, “내가 이 나이에 파리 컬렉션이 된다고?”라며 황당한 반응을 보였다.

이후 두 사람은 실제 오디션 현장에 참여하며 본격적인 도전에 나섰다. 그렇게 도전에 뛰어든 58세 이소라와 50세 홍진경은 냉정한 오디션부터 맞닥뜨렸다.

냉정한 오디션의 세계. 유튜브 채널 'MBCentertainment' 영상 캡처

두 사람의 워킹을 면밀히 관찰하는 현지 관계자들의 시선은 심장이 오그라들 정도였다. “끝날 때까지 끝난 게 아니다”라는 희망을 품는 이소라에게 20대에 파리에 도전했던 경험이 있는 홍진경은 “옷 안 입혀주면 오디션 안 된 것”이라며 냉혹한 현실을 전한다.

이 과정에서 두 사람이 예상치 못한 한계에 부딪히는 모습도 포착됐다. 면접관 앞에서 실수를 자책하며 눈물을 보인 이소라와, 높은 힐에 비틀거리며 워킹에 어려움을 겪은 홍진경은 이번 도전에 따른 부담과 긴장감을 드러냈다.

결국 눈물을 보인 이소라. 유튜브 채널 'MBCentertainment' 영상 캡처

또한 영상 말미에는 두 사람이 심야에 대화를 나누는 장면도 담겼다. 지난 1차 티저 영상에서 15년 만의 재회로 화제를 모았던 두 사람은, 이번 영상에서 서로의 상황을 공유하며 도전을 이어가는 모습을 보였다.

과연 두 슈퍼모델이 한계를 넘어 파리 패션쇼 무대에 설 수 있을지, 향후 전개에 관심이 집중된다.