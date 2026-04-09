서울시, 하수관로·빗물받이 정비에 812억 투입 [오늘, 특별시]

빗물받이 설치 가이드라인도 마련

서울시가 여름철 집중호우에 대비해 예산 812억원을 투입해 하수관로와 빗물받이를 정비한다. 지역별 특성을 반영한 빗물받이 정비를 위해 관련 가이드라인도 마련했다.

9일 서울시에 따르면 시는 오는 6월까지 중점 관리 구역 하수관로 1627㎞ 준설과 전체 빗물받이 57만5833개소 청소에 예산 732억원을 쓴다. 저지대 지역엔 별도로 예산 80억원을 편성했다. 기존 빗물받이 1479개소를 확대하고, 물 고임 해소에 탁월한 연속형 빗물받이 6300m를 확충한다.

이를 위해 시는 기능 중심의 ‘빗물받이 설치 가이드라인’을 만들었다. 지역 특성에 따라 침수 방지형, 악취 저감형, 경관 조화형, 보행 안전형 등 4가지 유형을 설정해 자치구의 활용도를 높였다.

시는 또 시민 2만1000여명이 참여하는 빗물받이 유지·관리를 추진한다. 비 예보 시 통반장, 지역 자율 방재단 등으로 구성된 빗물받이 관리자가 사전 문자를 안내받고 무단 설치된 덮개를 선제적으로 제거하며 협잡물을 청소한다. 아울러 시의 동행 일자리 사업을 통해 전담 관리자 100명을 채용해 주요 지역의 집중 관리에 나선다.

정성국 서울시 물순환안전국장은 “빗물받이는 도시 침수 예방의 가장 기초적인 시설인 만큼 체계적 관리가 중요하다”며 “집중호우 예보 시 빗물받이 덮개를 치워 주시고, 평소 담배꽁초나 쓰레기를 빗물받이에 버리지 않는 등 안전한 동네를 만드는 데 적극 동참해 주시길 부탁드린다”고 시민들에게 당부했다.