李대통령 "작업 넘어가면 안 돼"…'하정우 차출론'에 공개 언급

河 "일 집중하겠다"…정청래 전날 "출마 요청할 날 조만간 있을 것"

이재명 대통령은 9일 여당에서 부산 북구갑 국회의원 보궐선거 차출 요구가 나오는 하정우 청와대 AI미래기획수석을 향해 "할 일도 많은데, 작업 들어온다고 넘어가고 그러면 안 된다"고 언급했다.



이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 국민경제자문회의 1차 전체회의에서 하 수석이 연구·개발(R&D) 지원 정책 설명을 끝내자 "하GPT(하 수석의 별명), 요새 이렇게 할 일이 많은데 누가 작업 들어오는 것 같던데"라며 이같이 말했다.

하정우 AI미래기획수석이 9일 청와대에서 열린 국민경제자문회의 제1차 전체 회의에 참석해 있다. 연합뉴스

더불어민주당 정청래 대표가 전날 "당에서 공식적으로, 공개적으로 출마 요청을 할 날이 조만간 있을 것"이라고 말하며 하 수석에 대한 부산 북구갑 차출 요구 방침을 공식화한 것을 에둘러 거론한 것으로 보인다.



하 수석은 이 같은 이 대통령의 말에 "할 일에 집중하겠다"고 답했다.



부산 북구갑은 민주당 부산시장 경선 예비후보인 전재수 의원 지역구로, 전 후보는 지난 2일 자신의 지역구 후보로 "하 수석 같은 사람이 좋다"고 말하기도 했다.



이후 하 수석은 지난 6일 라디오에서 이곳 출마 가능성에 대해 "생각을 안 해 본 건 아니고 인사권자의 결정이 매우 중요하다"고 말하면서 차출설이 힘을 얻는 듯한 분위기가 감지됐다.



이튿날 다른 라디오 인터뷰에서는 "제가 뭔가를 결정할 수 있다면 현시점 청와대에서 하는 일들이 워낙 중요하다 보니 좀 더 청와대 일에 집중할 것"이라고 다소 선을 긋는 듯한 태도도 보였다.

<연합>