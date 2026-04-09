‘프렌즈’ 챈들러 사망 원인 제공한 ‘케타민 여왕’ 생거, 징역 15년 받았다

미국 인기 시트콤 ‘프렌즈’를 통해 사랑받았던 배우 매튜 페리에게 치사량의 마약을 공급한 여성에게 징역 15년형이 선고됐다.

미국 LA타임스 등 현지 매체에 따르면 캘리포니아 중앙 연방지방법원은 마약 밀매상 재스빈 생거에게 마약 관련 중범죄 혐의로 징역 15년을 선고했다.

생거는 로스앤젤레스 노스할리우드 자택을 거점으로 마약 유통을 해온 인물로, 일명 ‘케타민 여왕’으로 불려왔다. 그는 2023년 10월 약 1만1000달러를 받고 케타민 약 50병을 판매했으며, 해당 약물은 중개인을 거쳐 페리의 개인 비서를 통해 전달된 것으로 조사됐다.

미국 인기 시트콤 ‘프렌즈’를 통해 사랑받았던 배우 매튜 페리. 연합뉴스

페리는 2023년 10월 28일 로스앤젤레스 자택 수영장에서 숨진 채 발견됐다. 검시 결과 케타민 급성 부작용으로 인한 심혈관 과잉 자극과 호흡 억제 상태에서 의식을 잃고 익사한 것으로 나타났다. 챈들러는 생전 우울증과 불안 치료 과정에서 케타민 주입 요법을 받다가 중독된 것으로 알려졌다.

판부는 생거가 사건의 핵심 책임자 중 한 명이라고 판단했다. 셰릴린 피스 가넷 판사는 “아마도 가장 큰 과실이 있는 인물 중 하나”라고 지적하며 중형을 선고했다.

검찰은 생거가 생계형 범죄가 아닌 인맥과 이익을 위해 마약 거래를 이어왔다고 강조하며 반성의 태도도 부족하다고 주장했다. 반면 생거는 재판에서 “하루도 빠지지 않고 내가 한 일에 대해 생각했다. 매우 부끄럽고 유감스럽다”고 말했다.

수사 당국은 이번 사건과 관련해 총 5명을 기소했으며, 대부분 유죄를 인정했다. 이 가운데 불법으로 케타민을 공급한 의사 살바도르 플라센시아는 징역 2년 6개월형과 보호관찰 2년형을 선고받았다.

1994년부터 2004년까지 방영된 ‘프렌즈’는 뉴욕에 사는 여섯 친구의 일상과 우정을 그린 시트콤으로, 시즌 10까지 제작되며 전 세계적인 사랑을 받았다. 페리는 극중 챈들러 빙 역을 맡았다.