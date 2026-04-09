성남시, ‘100% 안심지원금’ 시의회 제출…41만 모든 가구에 10만원 지급

중동사태 여파에 429억원 증액 2회 추경안 편성



경기 성남시가 중동사태에 대응하기 위한 제2차 추가경정예산안을 편성해 시의회에 제출했다고 9일 밝혔다. 2차 추경안은 올해 1차 추경안(4조1804억원)보다 429억원(1.03%) 증액한 4조2233억원 규모다.

이번 추경안의 핵심은 ‘에너지 안심지원금’이다. 시는 증액된 예산의 98%인 420억원을 투입해 41만 모든 가구에 10만원씩 지급할 방침이다. 이는 정부의 소득 하위 70% 이하 국민 대상 고유가 피해 지원금과 별개로 추진된다.

성남시청.

시는 ‘에너지 기본 조례’ 개정 등 근거를 마련하는 대로 다음 달 초부터 예산을 집행할 계획이다.

추경안에는 지역 경제 활성화를 위한 소상공인 특례보증 출연금 5억원, 점포 경영환경을 개선해주는 소상공인 희망팩 사업비 1억7500만원, 에너지 절약 실천을 위한 모바일 걷기 앱 ‘워크온’ 사업비 2억원도 포함했다.

이번 추경안은 16~20일 열리는 시의회 임시회에서 심의·의결된다.

신상진 시장은 “이번 추경은 고유가 등 대외적 경제 위기 속에서 시민들이 일상을 유지할 수 있도록 돕는 안전판 역할을 할 것”이라고 설명했다.