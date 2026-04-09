이 대통령 “할 일 많은 하GPT, 작업 들어온다고 넘어가나” 차출 경계

공식석상에서 명쾌한 답변으로 ‘하GPT’로라는 별칭을 얻은 하정우 청와대 AI미래기획수석. 최근 여당 내에서 하 수석을 부산 북구갑 국회의원 보궐선거에 차출해야 한다는 목소리가 커지고 있으나, 이재명 대통령은 이에 선을 그었다.

이재명 대통령(왼쪽), 하정우 청와대 AI미래기획수석. 뉴시스

이 대통령은 9일 청와대에서 주재한 국민경제자문회의 1차 전체회의에서 하 수석이 연구·개발(R&D) 지원 정책 설명을 끝내자 하 수석을 향해 “하GPT(하 수석의 별명), 요새 이렇게 할 일이 많은데 누가 작업 들어오는 것 같던데”라며 “할 일도 많은데, 작업 들어온다고 넘어가고 그러면 안 된다”고 말했다.

더불어민주당 정청래 대표가 전날 “당에서 공식적으로, 공개적으로 출마 요청을 할 날이 조만간 있을 것”이라고 말하며 하 수석에 대한 부산 북구갑 차출 요구 방침 공식화를 에둘러 거론한 것으로 보인다.

하 수석은 이 대통령의 말에 “할 일에 집중하겠다”고 답했다.

부산 북구갑은 민주당 부산시장 경선 예비후보인 전재수 의원 지역구로, 전 후보는 지난 2일 자신의 지역구 후보로 “하 수석 같은 사람이 좋다”고 말한 바 있다.

이후 하 수석은 지난 6일 라디오에서 이곳 출마 가능성에 대해 “생각을 안 해 본 건 아니고 인사권자의 결정이 매우 중요하다”고 말하면서 차출설이 힘을 얻는 듯한 분위기가 감지됐다.

이튿날 다른 라디오 인터뷰에서는 “제가 뭔가를 결정할 수 있다면 현시점 청와대에서 하는 일들이 워낙 중요하다 보니 좀 더 청와대 일에 집중할 것”이라고 선을 긋는 듯한 태도를 보이기도 했다.