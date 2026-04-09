추경호 “민주당, 지금 자랑스럽나?”…김부겸 향해 ‘파상공세’ [6∙3의 선택]

국민의힘 대구시장 예비경선 후보인 추경호 의원(대구 달성)이 9일 더불어민주당과 김부겸 전 국무총리를 향해 “지금의 민주당이 진정 자랑스러운가”라며 직격탄을 날렸다.

추 의원은 이날 자신의 페이스북을 통해 민주당의 난맥상을 조목조목 짚으며 강도 높은 비판을 쏟아냈다.

추경호 국민의힘 대구시장 예비경선 후보자. 선거사무소 제공

추 의원은 현재 민주당의 행태를 ‘무법천지’로 규정했다. 그는 “지역 일꾼을 뽑는 선거가 정파적 이익을 위한 진흙탕 싸움으로 변질됐다”며 전국 각지에서 제기된 대리비 현금 살포, 고가 명품 수수, 외유성 출장 및 여론조사 왜곡 의혹 등을 정면으로 겨냥했다. 특히 “국회 법사위를 개인 선거 도구로 전락시킨 행태는 단순한 일탈을 넘어 민주당 정치의 현주소를 보여주는 것”이라고 비판했다.

민주당 내부의 ‘사당화’ 논란에 대해서도 날을 세웠다. 추 의원은 “민주당은 이미 공당(公黨)으로서의 기준을 상실했다”며 “친명∙친정 등 계파에 따라 판단이 달라지는 이중 잣대와 전리품을 둘러싼 권력 다툼만 남았다”고 꼬집었다. 이어 “다수 의석에 취해 국민을 기만하는 행태를 바로잡지 않으면 그 대가는 국민 전체가 치르게 될 것”이라고 경고했다.

대구시장 선거 경쟁 상대로 부상한 김부겸 전 총리를 향해서는 비판의 수위를 최고조로 끌어올렸다. 추 의원은 “김 전 총리에게 대구에 대한 진지한 고민은 보이지 않는다”며 “전당대회를 앞두고 대구를 이용하려는 정치적 도구에 불과하다”고 직격했다.

추 의원은 “대구는 정치꾼의 전리품이 아니라 시민의 삶과 경제로 평가받아야 할 자부심 넘치는 도시”라면서 “오직 실력과 진심으로 대구의 자부심을 반드시 지켜내겠다”고 강조했다.