부산항만공사, 싱가포르항과 항만 운영 최적화 방안 모색

부산항만공사(BPA)는 8일 싱가포르 해사항만청과 항만 운영 최적화 및 스마트항만 구축을 위한 협력방안을 논의했다고 밝혔다.

이번 협의는 양 항만의 인공지능 전환(AX)을 가속화하고, 데이터 기반 항만 운영체계 구축을 위한 협력을 강화하기 위해 마련됐다.

안강희 부산항만공사 디지털AI부장(오른쪽 두 번째)과 고친용 싱가포르 해사항만청 최고정보책임자(CIO·가운데)가 항만 운영 최적화 및 스마트항만 구축을 위한 협력 방안 논의 자리에서 관계자들과 기념촬영을 하고 있다. 부산항만공사 제공

BPA는 싱가포르 해사항만청과의 회의에서 항만 운영 데이터의 통합·연계 체계와 실시간 정보 활용 방안에 대해 심도 있게 논의했다. 싱가포르항의 항만 입출항 최적화(PCO) 시스템 운영 사례를 부산항에 적용할 수 있는지에 대해서도 검토했다.

양 기관은 항만 간 데이터 교환 체계 구축과 디지털 협력 확대 필요성에 공감하고, 실질적인 협력 과제 발굴 및 단계적 협력 추진 방안에 대해서도 논의했다. 특히 선박 입출항 정보와 하역 일정 등 주요 데이터를 기반으로 선박 대기시간 단축과 항만 혼잡도 완화 등 항만 운영 효율성을 높일 수 있는 활용 방안에 대해 실무적인 논의를 진행했다.

이 같은 협업 및 데이터 연계를 통해 양 항만 간 협력 수준을 한 단계 높이고, 국제 물류 흐름의 가시성과 예측 가능성을 향상시킬 수 있을 것으로 기대된다.

송상근 부산항만공사 사장은 “세계적인 선진 항만들과의 협력을 통해 항만 운영 효율성을 높이고, 디지털 기반의 항만 운영체계를 고도해 나갈 계획”이라고 말했다.